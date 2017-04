"El Ayuntamiento no tiene tutela de Fernández de Moya"

Con gesto adusto y tono tajante, el actual primer edil de la capital jienense, Javier Márquez, ha dicho este martes, a preguntas de los periodistas sobre su antecesor en la alcaldía y presidente provincial saliente del PP, que "el Ayuntamiento de Jaén no tiene tutela de Fernández de Moya". "Tenemos una relación de amistad, nos hemos querido mucho y nos hemos peleando también mucho, pero existe un respeto mutuo. Le podrá gustar o no, pero no se entromete", ha añadido antes de poner el sistema tranviario como un ejemplo de esa disparidad de criterio que a veces mantienen.

Javier Márquez ha querido dejar claro, por otro lado, que a pesar del "mucho sufrimiento" que tiene la alcaldía de Jaén, "es un honor ser alcalde de tu ciudad" y es "el puesto más bonito", subrayando que no tiene aspiraciones de otros cargos, "sólo que la ciudad vaya hacia adelante", e incluso cree que el trabajo de parlamentario puede ser "un aburrimiento", al menos para él.

En cuanto al actual proceso interno en su partido para elegir al nuevo presidente provincial en relevo de José Enrique Fernández de Moya (no opta a la reelección por incompatibilidad con su cargo de secretario de Estado de Hacienda), Márquez, que no comparte dicha incompatibilidad, ha reiterado su apoyo al alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, aunque ha dicho que los dos candidatos "son estupendos". En cuanto al apoyo del secretario general del partido, Miguel Ángel García Anguita, al candidato del sector crítico y alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, ha dicho respetarlo pero no compartir su opinión de que Requena sea un candidato tutelado.