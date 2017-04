Comer con deleite de forma saludable

Hay quién piensa ya en lucir palmito en playas o piscinas, de mostrar con orgullo su atlético cuerpo ausente de grasa. Para algunos, llega a ser una verdadera obsesión que, como tantas otras, no suele ser buena. Ingieren dietas de lo más variopinto, muchas de ellas, pobres en grasas, a menudo, ingratas al no ser muy apetitosas. ¿Merece la pena perseguir la eterna juventud? ¿Es sano eliminar el placer en la comida priorizando nuestro anhelo por alcanzar la figura de Apolo o de Hebe, diosa griega de la juventud?

La grasa se considera incompatible con la comida saludable, pero esto no es cierto. Una dieta equilibrada tiene que contener lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Hace muy pocos días, se ha publicado un artículo en la revista Nature muy interesante que tiene relación con lo que comento. Los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, han encontrado una relación entre el metabolismo lipídico y la longevidad. Efectivamente, aquellos animales que acumulaban un determinado tipo de grasa, vivían más tiempo. Ellos describen estos resultados como una verdadera sorpresa pues, anteriormente se creía que la restricción calórica era la que producía este efecto.

Ellos esperaban que los que más vivirían serían los animales más delgados, pero no fue así, eran los que acumulaban grasa, pero no cualquier tipo de grasa. ¿Qué tipo de grasa era? Pues la respuesta es las grasas monoinsaturadas. En un posterior ensayo, alimentaron a los animales con distintos tipos de grasas y, efectivamente, aquellos alimentados con grasas monoinsaturadas, eran más longevos, lo que no sucedía con el resto de grasas. Aunque el estudio se desarrolló en un tipo determinado de lombriz (C. elegans), modelo animal extensamente utilizado para este tipo de estudios, los investigadores afirman que este hallazgo puede extenderse incluso a los humanos, pues comparten patrones similares en el metabolismo graso.

En el caso de las lombrices, alimentarlas con grasas monoinsaturadas, como las presentes en los aceites de oliva, incrementan de forma significativa su expectativa de vida. En el caso de los humanos que consumen dietas ricas en grasas monoinsaturadas, se ha demostrado una disminución en el riesgo cardiovascular y otras patologías como la diabetes, incluso, algunos estudios han demostrado que los centenarios almacenan más grasas monoinsaturadas que los no centenarios.

En castellano, existen términos culinarios tan significativos como el de 'manjar'. La RAE lo define como: «comida exquisita»; «recreo o deleite que fortalece y da vigor al espíritu». Las grasas les añaden palatabilidad a nuestras comidas, eliminarlas de estas, nos priva del deleite del buen yantar, que debe ser en compañía, aderezado de una buena tertulia y regado con una cantidad moderada de un buen vino. La dieta Mediterránea no se caracteriza por ser precisamente pobre en grasas, más bien, es rica en ellas, sustentada en la presencia de aceites de oliva vírgenes, ricos en grasas monoinsaturadas. Disfrute del arte del buen yantar, es saludable.