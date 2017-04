El PSOE pide al PP que informe de las alegaciones al informe sobre el presupuesto

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, Manolo Fernández, exige al alcalde, Javier Márquez, que informe al resto de grupos municipales sobre las alegaciones que presentará contra el informe del Ministerio de Hacienda en el que obliga al Consistorio a revisar la práctica totalidad del presupuesto 2017.

Fernández considera que el informe del gabinete técnico de Cristóbal Montoro “es absolutamente tajante y claro” en las consideraciones sobre las cuentas del Ayuntamiento de Jaén. “Hay que descontar 81 millones de euros porque provienen de ingresos irreales y eso no admite matices ni mucha más negociación. Si además tenemos en cuenta que hay que hacerlo durante el año para el que se aprueba el presupuesto y que en este caso vamos a tener solo 6 meses para ejecutarlo porque aún no ha pasado por pleno, el margen para la negociación que se han sacado de la manga el alcalde y el secretario de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, es más bien estrecho”.

Manuel Fernández dice que es llamativa “la alegría con la que el Secretario de Estado es capaz de anticipar que va a negociar sobre un informe legal de funcionarios del Ministerio, basado en normas imperativas, y sobre las que difícilmente se podría negociar nada, más allá de la posibilidad legal que tiene toda entidad de recurrir por entender que haya existido una hipotética mala aplicación de la ley”. Del mismo modo, Fernández cree paradójico que Fernández de Moya “anime a Márquez a presentar alegaciones sobre unas cuentas que son la versión empeorada de las que él como alcalde llevó a Montoro en 2015 y 2016 y sobre las que en su día él ni siquiera alegó”.

Según Fernández, la despreocupación con que el antiguo regidor despacha la verdadera importancia de un informe que “es toda una declaración de ruina municipal”. “Es propio de la irresponsabilidad de quien sumergió a la ciudad en esta situación y teledirige desde Madrid la continuidad de la estrategia de la patada a la lata como única forma de mantener abierto el Ayuntamiento”. “En lugar de aplicar las medidas reales de saneamiento económico que tiene en su mano y de iniciar la aplicación de una quita financiera como única alternativa cierta para cambiar la negrísima realidad del Ayuntamiento de Jaén decide optar por continuar la farsa de mantener a la ciudad en esta situación insostenible”.

De igual modo, el portavoz socialista anticipa que "exigirá al PP copia del informe que ha de remitir al Ministerio de Hacienda sobre la situación que en se encuentra el proceso de liquidación de la Sociedad Municipal de Comunicación de Imagen (Onda Jaén). El Gobierno ha reclamado este documento porque lo considera necesario para visar el presupuesto de 2017, ya que se trata de una entidad que genera unas pérdidas de 3 millones de euros anuales sin que el PP proceda a un cierre al que legalmente se encuentra obligado, generando con esa inacción un enorme desequilibrio presupuestario en un Ayuntamiento que tiene ya más de 700 millones de deuda.

Manolo Fernández señala que desde que el PP acordó la disolución de la sociedad que gestiona la radiotelevisión municipal en 2014 no se ha hecho nada desde entonces. La desaparición de este ente es una condición sine qua non que pone el Ministerio de Hacienda a los Ayuntamientos en situación crítica por tratarse de una competencia prescindible (no es un servicio público de prestación necesaria por la Administración local) y por las grandes pérdidas que genera. “Fue el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien obligó a la liquidación de la empresa pública y es el mismo que casi tres años después tira de las orejas al PP diciendo que de este asunto no ha vuelto a tener noticias y es importante poner coto a la deuda de 3 millones que genera cada año”, dice Fernández. El dirigente dice que el PSOE pedirá copia de este informe porque la oposición no ha tenido noticias desde hace más de dos años del proceso de liquidación. “A ver si por la vía indirecta sabemos qué está pasando con esta opaca liquidación”, sostiene.

En este sentido, el portavoz señala que en este tiempo “es gravísimo que el alcalde, inscrito como liquidador de Onda Jaén, desatienda la obligación de liquidar la empresa sin dar razón ni noticia alguna a la Junta General de Somucisa”. También recuerda que no se ha anulado la inscripción de sociedad en el registro mercantil, con lo que se da la paradoja de que la empresa pública consta como en liquidación y funcionando con normalidad al mismo tiempo. “Incluso se ha hecho compra de nuevo material tecnológico que no sabemos hasta qué punto una entidad que está en vías de desaparición puede hacer”.

Del mismo modo, explica que el absoluto descontrol en el proceso ha llegado incluso a quienes se encargan de la liquidación de Onda Jaén. “Hemos asistido a un cambio de gobierno y muchas de las personas que fueron nombradas como liquidadores ostentan ahora puestos de representación institucional cuanto menos chocantes a la hora de estampar su firma en un proceso que no se está haciendo como marca la Ley de Sociedades”, explica. Con ello se refiere a que dos de los liquidadores, Javier Márquez y Francisca Molina, por entonces concejal de Urbanismo y concejala de Educación respectivamente, son hoy alcalde y subdelegada del Gobierno, algo que, a juicio de Fernández, “es un caso insólito porque la responsabilidad que se deriva de estos procesos es delicada”.