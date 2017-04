Expansión Norte reclama la calle Cataluña para agilizar la apertura del centro de salud

La asociación de vecinos Expansión Norte, del barrio del Bulevar, aludió ayer, en un comunicado de prensa, a las «dificultades» que la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía está encontrando a la hora de acceder al recién construido edificio del centro de salud para dotarlo de la equipación médica, aparatología y mobiliario necesario, debido a que la zona de almacenaje del mismo, ubicada en calle Cataluña, aún sin urbanizar, «se encuentra llena de obstáculos en forma de agujeros, de catas arqueológicas, piedras y residuos», señala la nota del colectivo vecinal.

«Esta situación -añade- hace que el traslado de estos equipos se ralentice en el tiempo, al no poder utilizar los medios adecuados (sin medios mecánicos) y con un coste económico mayor (más contratación de personal), ya que, como muestran las imágenes, el tráiler no puede llegar a la puerta de descarga». Por lo que la descarga tiene que hacerse en la calle Miguel Castillejo.

«Instamos al Ayuntamiento - agregó - a que realice las obras de la calle Cataluña, ¡urgentemente!, y a un buen entendimiento entre ambas administraciones, local y autonómica». Y pide que «las disputas ideológicas y pulsos políticos» no repercutan en los derechos fundamentales que todo ciudadano tiene reconocido constitucionalmente. «Los vecinos no queremos más retrasos, queremos realidades y no más promesas», concluyó.