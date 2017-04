El gobierno local lamenta que la Junta "siga mareando la perdiz" para inaugurar el Museo Ibero

La portavoz del gobierno local de Jaén, Reyes Chamorro (PP), ha lamentado que la Junta de Andalucía "siga mareando la perdiz" para inaugurar el Museo de Arte Íbero, y ha tachado de "alucinante" que sigan buscando "excusas" para abrir este espacio museístico.

En esta línea, y a través de un comunicado, Chamorro ha criticado "la falta de previsión de la Junta que se acuerda a estas alturas de la cesión del suelo". Ha apuntado que la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, conoce que "el Ayuntamiento tenía que pedir a la Abogacía del Estado un informe sobre la ampliación del objeto de la cesión a la Junta de Andalucía del uso del terreno donde se construye el Museo de Arte Ibero".

Ha añadido que este informe, que el Ayuntamiento pidió en diciembre, es "obligatorio" porque hay una ampliación del objeto que en un principio era museo y ahora se ha ampliado a uso cultural por lo que "se podría estar quebrando el acuerdo primigenio". Ha añadido que ahora toca "esperar a que la Abogacía del Estado, informe, algo que no impide para nada que se finalicen las obras".

La portavoz del equipo de Gobierno ha insistido en que hay un acuerdo firmado a cuatro bandas alcanzado en 2001 entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Estado. El Gobierno de España se comprometió a ceder la titularidad del bien al Ayuntamiento para destinarlo a Museo de Arte Ibero; la Junta de Andalucía a construirlo y la Diputación a retirar el pleito que había iniciado para reclamar al Gobierno la reversión de los terrenos una vez que habían dejado de utilizarse como cárcel.

Reyes Chamorro ha asegurado que el informe de la Abogacía del Estado, "no es condicionante para que la Junta de Andalucía termine las obras del Museo de Arte Ibero e inaugurarlo", aunque las obras a las que alude el Ayuntamiento de Jaén ya están finalizadas y recepcionadas por la Junta de Andalucía desde el pasado mes de enero.

La portavoz del equipo de Gobierno ha recordado que ha pasado ya casi ocho años desde que se puso la primera piedra del Museo de Arte Íbero, en septiembre de 2009. Las obras en un principio deberían haber terminado en 2012, puesto que la contrata establecía 30 meses, pero a mediados de ese año se paralizaron y no se retomaron hasta noviembre de 2014.

Así pues, Reyes Chamorro ha aludido a que la Junta de Andalucía "no ha construido el Museo de Arte Íbero en cinco años como estaba estipulado en el convenio y ya han pasado más de once años desde que se cedió el terreno". En este punto ha insistido en que "los jiennenses llevamos once años esperando a que la Junta de Andalucía ponga a disposición de la capital este Museo de Arte Ibero".