Rebeliones patucas

Hay aún quien piensa que puede desembarcar como Alonso de Ojeda en las costas de la antigua Cartagena y leer a los indios sin más que a partir de ese momento tenían que someterse al imperio español. Pero la gente ya no se aguanta ni las ganas. En el PCE, de cuya legalización se cumplen 40 años, lo saben hace tiempo, y en sus evoluciones históricas IU y Podemos, qué les voy a contar. En el PSOE lo comprueban cada vez que abren un proceso de primarias y, por eso, pese a la reciente exhibición muscular y de expresidentes totémicos en su día demostrada por Susana Díaz, hoy no puede aventurarse un resultado para el 21 de mayo. La misma fecha, por cierto, elegida para designar al sucesor de Fernández de Moya al frente del PP jienense donde, con sus ritmos, algo también está cambiando de puertas adentro y un candidato con opciones aboga por más democracia interna, más municipalismo y hasta ‘un militante, un voto’. Tanto ha crecido la ola en que está montado el crítico Miguel Moreno que tras el sonoro zasca del PP andaluz al presidente provincial - hombre disciplinado donde los haya pero situado en el cuartel menguante de Cospedal – que han buscado como rompeolas un perfil siamés en el alcalde de Santisteban del Puerto, para desesperación lógica de García Anguita, que reclama la misma lealtad que él ha mantenido, trasegando sapos y culebras, y que no entiende de cálculos ni estrategias para contrarrestar esa ‘rebelión de los patucos’.

Rebelión también junto a las chapas preconciliares levantadas en La Carrera para que la gente no vea, no se pare, no moleste, no obstaculice. De buenas intenciones está el infierno lleno. La calle, con eso de que no es de nadie, se olvida que es de todos y hay que pensar en todos. En los vecinos, en los negocios que le dan vida, en los que circulan por ella. También en los que no puedan o no quieran pagar una silla, porque llevan años viendo los desfiles así y a los que molesta, no la chapa, sino la intención que conlleva.

Y están las rebeliones contra la cantera de la Fuente de la Peña, contra el desprecio a la cultura, contra el descarrile ferroviario, contra las falta de inversiones… Se quejaba Lope de Vega de la cólera del español sentado, y decía Julio Camba que la toma de la Bastilla en España se habría producido «desde la comodidad de una cafetería». Pero los jienenses cada vez se aguantan menos. Y a Alonso de Ojeda, los indios lo corrieron a flechazos