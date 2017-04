Investigan la muerte de un paciente tras inyectarle un antibiótico al que era alérgico

El juzgado de Instrucción 1 de Jaén investiga la muerte de un paciente de que ingresó en Urgencias del Complejo Hospitalario de Jaén por un problema leve, una fístula, y que acabó falleciendo. La hipótesis de partida en las pesquisas -a falta del informe definitivo de la autopsia- es que le administraron un medicamento al que era alérgico. Según los primeros indicios recabados por la Justicia, ésto le provocó una reacción fulminante que acabó con su vida. Se ha tomado ya declaración en Comisaría a un médico, aunque se intenta esclarecer si fue un fallo personal o un error en cadena, del que pudieron participar varios profesionales, lo que provocó la muerte.

El paciente ingresó en Urgencias, esta misma semana por una fístula. Pasó por admisión, esperó su turno y finalmente llegó a ser examinado por un médico. El galeno decidió que era conveniente ingresarlo, así que pasó a planta. El mismo médico dejó en sus indicaciones que si aparecía la fiebre le administrasen un antibiótico, cuyo principio activo es la amoxicilina concretamente, para combatir los problemas que pudieran presentarse.

Ya tenía antecedentes de reacciones alérgicas y lo había hecho constar al llegar a Urgencias

Y apareció la fiebre. El antibiótico se lo pusieron por vía intravenosa en planta. Inmediatamente el paciente sufrió un shock anafiláctico que acabó provocándole la muere, pese a los intentos de los sanitarios por salvarlo.

El paciente era un hombre de unos sesenta años. En su historial constan varias patologías graves. Sin embargo, lo que acabó matándolo fue una visita al hospital por un problema menor que en condiciones normales y con un correcto tratamiento no debería haberle causado más que molestias.

Antecedentes

No era la primera vez que sufría una reacción alérgica a un antibiótico. Había superado ya al menos dos crisis anteriores. Así que al ingresar por Urgencias se hizo constar que sufría esta problema de alergia. El magistrado Fernando Moral, titular de Instrucción 1, intenta esclarecer por qué el médico de Urgencias prescribió el antibiótico en cuestión a pesar de que el paciente había hecho constar que no lo toleraba. En este sentido, la clave es confirmar si el médico no leyó los informes del paciente antes de actuar, tal y como apuntan los primeros indicios recabados en la investigación iniciada.

El médico es un profesional con una trayectoria ya larga en el hospital, y con reputación de buen trato con los pacientes y de rigor en sus actuaciones, según coinciden varias fuentes consultadas.

La Justicia hace pesquisas para esclarecer si se siguió el protocolo

En el mundo sanitario indican que hay unos protocolos de actuación para evitar esta tipo de situaciones que se aplican normalmente de forma rutinaria y con eficiencia. Además de en admisión, el médico que al paciente en Urgencias debe cercionarse si existen este tipo de incompatibilidades. Al ingresar en planta también se vuelven a hacer preguntas al paciente en el mismo sentido. Y en el momento mismo de administrar el antibiótico se vuelve a preguntar si hay alguna alergia o rechazo conocido. La Justicia investiga ahora si se siguieron todos esos pasos en este caso concreto.

El juzgado también está pendiente de los resultados definitivos de la autopsia para confirmar científicamente a que la causa de la muerte fue un shock por reacción alérgica al antibiótico, algo a lo que apuntan los primeros informes que constan en diligencias.