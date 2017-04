Detenido un hombre por rajarle el cuello a su pareja, que lo exculpa de la agresión

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron la madrugada del jueves al viernes a Armando E.M. por rajarle el cuello supuestamente a su pareja. La mujer, con una herida a pocos centímetros de la yugular, declaró tanto en el momento del arresto como ayer por la mañana que el hombre no le había agredido, y que no deseaba presentar una denuncia contra él. Sin embargo la Policía actuó de oficio ante los indicios que pudieron observar los agentes que actuaron y procedieron a detener al hombre y a ponerlo a disposición de la Justicia.

La Policía patrullaba por el casco antiguo a las 3,57 horas cuando recibió un aviso de la sala del 091. Había problemas en la calle Hospital de San Miguel. El alertante señalaba que había una mujer con heridas en el cuello y una seria trifulca. Al llegar a la zona los agentes oyeron gritos y voces procedentes de una casa. Al acercarse y llamar, en la puerta apareció un hombre de avanzada edad con sangre y cortes en el torso y las manos. A continuación apareció junto a la puerta una mujer, con sangre en el cuello, que aseguró a los agentes que había tenido un problema pero que estaba todo solucionado y que ya no pasaba nada. Le pidió incluso a los agentes que se marcharan. Desde dentro de la vivienda se oía la voz de un varón.

Dos agresiones serias en pocas horas Apenas 24 horas antes de los sucesos de la calle Hospital de San Miguel otro varón había sido detenido por la Policía cuando estaba agrediendo a su ex pareja, usando una daga de grandes dimensiones. En los dos casos, indicaban ayer fuentes cercanas a ambos procedimientos, la Justicia decretó para los acusados libertad con cargos, tras poner la Policía Nacional a ambos detenidos a disposición del juzgado de Violencia contra la Mujer. La Justicia suele imponer en estos casos medidas como alejamientos para garantizar la seguridad de las víctimas.

Los agentes le pidieron que saliera, a lo que se negó. Entonces, ante los indicios de que se había producido una agresión, entraron en la vivienda. Lo localizaron en una habitación. La mujer herida les dijo a los policías: «Llevaoslo, mira lo que me ha hecho», señalando a sus heridas. Los agentes procedieron a inmovilizar al varón y a detenerlo. En ese momento la mujer, cuyo comportamiento variaba a cada instante, comenzó a decirle a los policías que no era tan grave, que no pasaba nada.

Al hospital

Los agentes procedieron a recomendar a la mujer y al hombre mayor (padre del detenido) que fueran a un centro sanitario para que les curasen sus heridas, y que después fuera a la Comisaría a denunciar. Ella se negó a denunciar, y dejó claro que no quería saber nada de la Policía, que no tenía nada que denunciar porque el hombre no la había agredido. La Policía actuó de oficio y se llevó arrestado a Armando.

Pocas horas después, ya en la mañana de ayer, la mujer se presentó en Comisaría y confirmó que no quería denunciar, pero que el hombre tenía su carné de identidad y que lo necesitaba.

Armando E.M. tiene en su historial 29 detenciones anteriores. La última es del día 29 de marzo, por su supuesta implicación en el atraco a mano armada que sufrió una mujer en la calle San Andrés, en el casco antiguo. Siete día antes había sido arrestado por un hurto.