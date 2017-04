El derrumbe que casi acabó en tragedia

Decían el pasado martes los vecinos de la calle Real que en el fondo había habido mucha suerte porque el derrumbe de la vivienda en dicha calle fue de madrugada y no había nadie en la vía. Otro de los vecinos que habita la vivienda contigua por la parte de arriba manifestó que fue sobre las 4:00 horas cuando sintió un ruido no muy desarrollado, pero que no hizo caso del mismo. A los diez minutos la Guardia Civil estaba llamando a su puerta para recibir la información pertinente.

Pues sí, en la madrugada y pasadas las 4:00 horas tuvo lugar el derrumbe de una vivienda en el número 78 según el plano AR-2.3 del PGOU, por lo que tuvo que desalojarse a una familia marroquí formada por el matrimonio y tres niños de temprana edad. Dicha familia no quería salir de la vivienda pero la Guardia Civil les comunicó que tenían que desalojar el inmueble pues había peligro para su integridad física. La vivienda es propiedad de dicha familia que la había comprado al banco. Es un lugar cercano a la fortaleza de la Mota donde hay una serie de viviendas antiguas, muchas de ellas cerradas y en claro deterioro.

No hubo daños personales, pero la caída de los muros y paredes fue a parar a tres vehículos que estaban aparcados en dicha calle; a uno le afectó totalmente, y a los otros dos parcialmente. Se trataba de autos del modelo Focus, otro un Citroën Saxo y un Seat Ibiza.

La familia afectada fue alojada en la Hostelería Zacatín, cuyo dueño dijo que llegaron sobre las cinco de la mañana y se instalaron en dicho edificio, fueron llevados por la Policía Local y en nombre de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, también añadió que no sabe los días que podrán estar allí, aunque solo tienen alojamiento pero no comen en el restaurante del local.

Según información municipal, se procedió a un examen visual del inmueble. Una vez examinado el edificio se pudo apreciar a simple vista, el avanzado estado de deterioro y derrumbe de los elementos estructurales principales, entre ellos los muros de sillería resistentes, los forjados flectados e parcialmente derrumbados, muros agrietadas y cubiertas parcialmente hundidas, estando asimismo el inmueble inutilizado y colapsado estructuralmente como consecuencia del derrumbe. Se observa que es muy posible un nuevo desprendimiento en la parte superior derecha del edificio que se evidencia por la existencia de grietas y la falta de cohesión entre los distintos elementos estructurales.

El derrumbe producido en la noche del lunes al martes en la calle Real de Alcalá la Real, afecta a gran parte de un edificio que componían varias viviendas.

El Ayuntamiento abrió hace años un expediente de demolición parcial -que se hizo por ejecución subsidiaria, por ruina inminente- . Afectó a la mitad del citado edificio de viviendas.

Sobre las 14:45 horas de del pasado martes, una máquina realizaba trabajos de desescombre en el edificio derrumbado, tras preparar el terreno con unas capas de arena y tierra para estabilizarla. Mientras tanto, la calle Real fue cortada para el tránsito de personas y vehículos a la altura de la Casa Pineda.

El resto de la vivienda tenía propietario, y no tenía riesgo de ruina. A su vez la vivienda fue beneficiaria de una subvención para su rehabilitación del Área de Rehabilitación Concertada de la Consejería de Vivienda, que llevó consigo la reconstrucción del tejado de esta parte del edificio y que era en la que actualmente vivía una familia de 5 miembros.

El Ayuntamiento ha ofrecido a la familia desalojada el alojamiento transitorio en un hostal, ya que la vivienda desalojada va a ser demolida por cuestiones de seguridad pública y ruina inminente.

La calle Real es una de las vías principales de la ciudad, que comunica la fortaleza de la Mota con el Llanillo, fue una de las calles de expansión cuando en etapas anteriores la ciudad se desarrolló por el sur. Formada por viviendas antiguas, mucas de ellas vacías pero con un gran contenido cultural y con fachadas tradicionales de piedra natural. Recientemente fue demolido un edificio de cinco pisos de principios d e los años 1960 que estaba en malas condiciones urbanísticas .