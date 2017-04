Cruz Roja se afianza en la provincia con la inserción social por bandera

La labor de Cruz Roja Jaén podría describirse con números. Con las más de 53.000 personas atendidas en 2016, los cerca de 13.600 socios o los 3.000 voluntarios en toda la provincia. Sin embargo, el presidente provincial de esta entidad, José Boyano, incide cada año en que «detrás de esas cifras están las personas» y por ello se reunieron ayer. «Los jienenses son solidarios, yo diría que muy solidarios. Esta memoria es para decirles dónde van destinadas su aportaciones», señaló José Boyano al inicio de la presentación de la memoria de la actividad de Cruz Roja Jaén en 2016, un documento en el que están recogidos los principales datos de gestión de esta organización.

Y aunque al presidente provincial le gustan más las personas que los números, ayer puso de relieve algunos de los logros del pasado 2016. En total, fueron atendidas 53.249 personas, trabajaron 116 profesionales y hubo 3.012 voluntarios, cuya labor se vio facilitada gracias al compromiso de los 13.570 socios que actualmente hay en la provincia de Jaén. «Los datos han mejorado con respecto al año pasado, con unos ingresos de unos cuatro millones de euros. Hemos atendido a 4.900 personas más que en 2015, lo que nos dice que la crisis sigue y aún hay mucho por hacer», destacó Boyano.

El responsable destacó que, pese a que bastantes ciudadanos piensan «que Cruz Roja es solo socorros y emergencias, lo cierto es que esto solo supone el 8,91% de la actividad». «A lo que más esfuerzos destinamos es a la inclusión social, supone un 60%, que asciende al 76% si sumamos el empleo», señaló, destacando como beneficiarios, por ejemplo, a las personas mayores o a a inmigrantes y refugiados.

El empleo es también «una gran satisfacción» para el colectivo, ya que por los circuitos completos de orientación, formación y capacitación pasaron unas 1.000 personas y han «conseguido insertar laboralmente a 539, un 53% de los que han participado».

En este punto, quiso destacar la labor de los socios, «un pilar fundamental». «Han supuesto un 29,46% de nuestros ingresos en 2016, un 8% más que en 2015. No hay ningún municipio de la provincia donde no tengamos, la crisis no ha mermado sus aportaciones», aseveró.

José Boyano fue repasando las diferentes partidas a las que Cruz Roja Jaén destinó sus ingresos en 2016 y los beneficiarios de estas. Las 5.859 meriendas repartidas con el programa de éxito escolar; los 590.006 kilogramos de alimentos distribuidos a familias; los 1.685 beneficiarios del programa para evitar la brecha digital, o el 2,95% del total de ingresos destinado a cooperación internacional fueron algunas de las cifras más destacadas.

«Necesario» en la provincia

El presidente de Diputación jienense, Francisco Reyes, incidió en «la buena gestión, compromiso y solidaridad» de Cruz Roja, un instrumento «que sigue siendo necesario en la provincia».

Por su parte, la teniente de alcalde y concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, Reyes Chamorro, destacó que hay que «poner en valor esta institución» y desde las administraciones, sean locales, provinciales, autonómicas o estatales, apoyar «la magnífica» gestión que desarrolla en diversas áreas.