«Si pones la revista a la vista en el coche no te multamos»

«Si no te anuncias no vamos, pase lo que pase. Puedes permitirte pagar. Tienes tres coches, eso pueden ser muchas multas...». Varios comercios de Bailén, Mengíbar, Linares y otras localidades jienenses han recibido amenazas de esta índole, vía telefónica, en las últimas semanas. El interlocutor solicita, en nombre de la revista de la Guardia Civil, ayuda económica para la institución. Llegando a mostrarse «agresivo» y demostrando que conoce buena parte del patrimonio particular del empresario, pide a su interlocutor que se le facilite el número de cuenta corriente de la que se extraerá el dinero y la cantidad con la que pretende colaborar, algo que no hay que hacer en ningún caso, recalcan desde la Guardia Civil. Es una estafa.

«Te hablan en plan sé quién eres y todo lo que tienes. Tú puedes y te tienes que publicitar», señalan desde uno de los comercios de Bailén que ha recibido la llamada en los últimos días. «No sé cómo pero saben los coches que tienes, tu casa particular, todo», añade. «Te piden mil euros de primeras y luego se ponen a hacer descuentos hasta que llega a dejártelo en cien euros».

El miedo lleva a muchos a no denunciar e incluso a aceptar el pago en algún caso para supuestamente anunciarse en la revista. «Como voy a ir a quejarme directamente a la Guardia Civil si me llamaron ellos. Es lo que piensas de primeras», admite este empresario. En el colmo de la amenaza hasta apelan a las supuestas ventajas de tener la revista en los vehículos personales, como el de evitar sanciones o multas de tráfico. «Si pones la revista en el coche a la vista no te multan, decía, lo cual nos ha sonado ya raro», explica el empresario.

Desde la Guardia Civil en Jaén dejan claro que «es una estafa» y que no se dé número de cuenta o se haga transferencia alguna bajo ningún concepto. Desde el cuerpo se advierte de que la única revista oficial se llama ‘Guardia Civil’, publicada por la Dirección General de la Guardia Civil y no pide ayudas. Es de pago y de carácter mensual, y la mayor parte de los suscriptores pertenecen al Cuerpo o son familiares y afines. La publicidad que recoge es exigua y de grandes marcas que operan a nivel nacional, con promociones o descuentos. «La Policía Judicial la está investigando ya varios teléfonos», apuntan, a la espera de posibles detenciones en breve.

En noviembre del pasado año se detuvo a tres personas y se investigó a otras 14, tras una investigación dirigida esclarecer una serie de estafas continuadas, miembros de un entramado delincuencial con sede en Madrid, presuntamente dedicado a estafar, en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, a más de un millar de particulares y empresas de todas las provincias españolas. La investigación sigue abierta por lo que no se descarta que existan otros perjudicados. La organización criminal entonces desmantelada se dedicaba, presuntamente, como la actual, a recabar publicidad en nombre de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con la finalidad de obtener anunciantes para revistas de temática policial o sindicales.