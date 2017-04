El PSOE pide la retirada del proyecto de presupuesto tras "la bofetada ministerial" de Hacienda

El PSOE ha pedido al gobierno local (PP) la retirada "inmediata" del proyecto de presupuesto municipal de 2017 tras "el devastador" informe del Ministerio de Hacienda donde se ponen en cuestión 81 millones de euros en ingresos por "concesiones fantasma", al tiempo que se pone en evidencia "la escasa contención del gasto" del Ayuntamiento de Jaén.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Fernández, ha instado al alcalde, Javier Márquez, a que devuelva los presupuestos "a los corrales" y ha señalado en rueda de prensa que ésta es la tercera vez en menos de dos años que el Ministerio de Hacienda ha pedido al PP que rehaga el presupuesto por encontrar ingresos de "imposible consecución".

En esta línea, ha indicado en rueda de prensa que cuando el alcalde Javier Márquez habla de que la deuda del Ayuntamiento es del PSOE, debería sumar "61 millones de ingresos falsos en 2015 que no se reajustaron, otros 61 en 2016 y 81 en 2017". En total, en poco menos de dos años, "ha aumentado la deuda municipal en 203 millones por la vía de ingresos de mentira que están sosteniendo unos gastos disparados, sin control. Y ya vamos por 700 millones de deuda".

Fernández ha dicho que "por responsabilidad" Márquez debería rehacer los presupuestos en la línea que marca el Ministerio de Hacienda y hacerlo en el plazo de diez días que marca. "Todo lo demás, como aprobarlos con sus socios de gobierno aun sabiendo el daño que hacen a la ciudad sería insumisión presupuestaria con respecto a lo que dicen tanto el Ministerio de Hacienda con su informe vinculante como la Intervención Municipal", ha dicho el portavoz socialista.

El PSOE ha pedido, además de la devolución de las cuentas para que se rehagan conforme a los criterios del Ministerio, otras cuatro medidas. En primer lugar, la petición de medidas especiales al Ministerio de Hacienda, entre ellas la quita. En segundo lugar, la reformulación de costes y la gestión de la práctica totalidad de los servicios públicos externalizados que ahora están "mal gestionados, encarecidos o sin contrato". Además, la reorganización municipal urgente y la asunción de responsabilidades de gobierno del alcalde, Javier Márquez.

Sobre el informe del Ministerio de Hacienda, el portavoz ha dicho que "es durísimo" a pesar de que se hayan incluido términos para "suavizarlo". En este punto ha señalado que "lo que tiene que hacer el alcalde es cambiar su actitud de brazos caídos por la de dar un golpe sobre la mesa y trabajar para cambiar esta situación, que se tome en serio esto y rehaga el presupuesto y pida ayuda al Ministerio para reducir la deuda municipal que se ve incapaz de atacar".

Fernández ha recordado que las medidas presupuestarias y financieras solo pueden venir de quienes tienen la competencia, que en este caso es el gobierno de España. "Está muy bien que pidamos a la Unión Europea, a la Junta y a la Diputación, pero hay que saber ver que de esta situación solo nos puede sacar quien nos metió en ella con esta vorágine de préstamos, el Gobierno de España".

De hecho, el dirigente socialista ha apuntado que el informe del Ministerio no es más que la forma que ha tenido el anterior alcalde y hoy secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, de decirle "que no puede hacer nada por el Ayuntamiento, que los presupuestos que le han presentado hay que cambiarlos. Precisamente quien le dejó el muerto es quien le está diciendo que no le valen estas cuentas".

Por su parte, la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Mercedes Gámez, ha destacado que además de la declaración de indisponibilidad de los 81 millones en concesiones de aparcamientos fantasma el equipo de Gobierno del PP tiene ante sí una decena de medidas que aplicar al presupuesto en diez días para cumplir lo que el Ministerio de Hacienda pide.

Entre ellas, un informe sobre el estado de liquidación de empresas como Onda Jaén (Somucisa), con tres millones de euros de deuda en el último año, y el ajuste del aumento en personal de un 14 por ciento (por la asunción del personal de Onda Jaén y el de otros organismos esencialmente) cuando las previsiones aceptadas para Ayuntamientos bajo intervención del Estado por su deuda es de apenas un uno por ciento. También reclama una concreción en la recaudación por impuestos y tasas, basados en el presupuesto en meras expectativas.