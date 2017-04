El alcalde valorará hoy el futuro de los palcos tras la negativa de la Agrupación de cambiarlos

Palcos sí, palcos no, palcos con otra altura. Hoy todo puede pasar, ya que aún no hay una decisión definitiva sobre el futuro de los palcos y tribunas de la Carrera Oficial de la Semana Santa. Si ayer la Agrupación de Cofradías decidía que los paneles de altura se quedarían así, desde el Ayuntamiento de Jaén confirmaban más tarde en declaraciones a IDEAL que no han llegado a ningún acuerdo y que hoy valorarán la decisión tomada por el grupo.

Y es que el día de ayer fue un cúmulo de quejas, opiniones encontradas y largas reuniones con el fin de encontrar una solución que agrade a la mayoría. La noticia saltaba por la mañana, cuando el Ayuntamiento de Jaén ordenó la paralización de la instalación de las vallas, de 1,50 metros de alto, que protegen las tribunas de la carrera oficial, por donde procesionan todos los pasos de la Semana Santa jienense.

La polémica fue creciendo desde que el pasado lunes comenzara la instalación de las mismas hasta este mediodía, con la emisión de un comunicado de prensa por parte de la Federación de Comercio posicionándose en contra de las vallas por restar visibilidad a los establecimientos instalados en Bernabé Soriano (La Carrera), paso obligados de todas las hermandades.

Además de los comerciantes, calles y redes sociales han echado humo estos días. La mayoría, con una opinión muy pronunciada al respecto. O totalmente a favor o totalmente en contra. El comentario de un internauta a través de Facebook auguraba que la situación sería complicada. «Esto va para largo, solo acaba de empezar». En efecto, en apenas tres días el malestar de un importante sector de la ciudad ha llegado hasta el Ayuntamiento, que paralizó ayer el montaje de palcos y tribunas.

Así, el Consistorio instó a la Agrupación de Cofradías a que estudiase la opción de rebajar los paneles que han instalado en el recorrido oficial de la Semana Santa. «Eso es un espacio público y consideramos que todos los jienenses deben tener la opción y el derecho de ver las procesiones sin encontrarse con impedimento alguno», apostillaron.

El Ayuntamiento considera que los paneles instalados en la calle Bernabé Soriano, cuya finalidad es acotar la zona de sillas que instala la Agrupación de Cofradías, «son demasiado altos y pueden impedir que los ciudadanos puedan ver con normalidad el paso de las estaciones de penitencia, por lo que es necesario analizar y estudiar que se pueda proceder a rebajar estos paneles».

El Ayuntamiento aseguró sobre las 14:30 horas de ayer que esperaba «que la Agrupación de Cofradías entienda esta petición que se les hace porque la Semana Santa es un bien de todos los jienenses y no puede haber elementos que puedan obstaculizar que se puedan ver los pasos procesionales con total normalidad».

«Desde el Ayuntamiento se cola- bora en todo lo que necesita la Agrupación de Cofradías con el objetivo de hacer más grande nuestra Semana Santa, pero también tenemos que evitar que de manera involuntaria se pueda perjudicar u obstaculizar que los jienenses puedan disfrutar y ver su Semana Santa con total normalidad en todo el recorrido que realicen todas y cada una de las estaciones de penitencia», concluyeron.

Sin tiempo para cambiarlos

Así, la Agrupación de Cofradías se reunió ayer de urgencia a las 17:30 horas para tomar una decisión sobre el futuro de los palcos de la Carrera Oficial. Tras tres horas de reunión, el presidente de la agrupación, Francisco Latorre, informó de que hoy a primera hora presentarán un escrito en el Ayuntamiento de Jaén que recoge su decisión «de no cambiar los palcos, ya que no da tiempo a desmontarlos ni a hacer nada».

Asimismo, se comprometieron a formar una comisión cuando finalice la Semana Santa para reunirse con el Ayuntamiento y con los comerciantes, si estos lo desean, para llegar a un acuerdo «sobre si hay que subir, bajar o modificar los paneles de altura, que es lo que parece ser la molestia».

Por último, pidieron disculpas a todo aquel que se haya podido sentir ofendido y reclamaron una «buena armonía» para los jienenses. «Esperamos la respuesta del alcalde. No han tenido la culpa, estamos con ellos y ellos con nosotros», concluyeron.