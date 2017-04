El PSOE censura "los peores presupuestos para Jaén en la historia democrática"

La vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Ángeles Férriz, ha considerado que los 80 millones de euros de inversión previstos para la provincia en el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) 2017 son "los peores que ha tenido en toda la historia democrática" y "la mayor muestra de desprecio y ninguneo cometida por el PP".

"Estamos hablando de casi 40 millones de euros menos que en 2016, cuando ya hubo un recorte del siete por ciento, una auténtica barbaridad y una ofensa difícil de justificar. Los dirigentes del PP de Jaén tienen un papelón importante porque es imposible defender estos PGE sin sonrojarse o sin tener la cara más dura que el cemento", ha afirmado este miércoles en rueda de prensa para analizar las cuentas planteadas por el Gobierno.

A su juicio, el secretario de Estado de Hacienda y presidente del PP jiennense, José Enrique Fernández de Moya, "se ha lucido" y si ha intentado de verdad pelear por Jaén "ha demostrado que políticamente es un peso mosca" en su formación. Así, a pesar de estar "en el Ministerio en el que se cuecen los presupuestos, ha sido incapaz de influir para que Jaén tuviera unas inversiones justas", punto en el que ha añadido que "no le preocupa la provincia", sino "sólo su presente y su futuro personal".

Con respecto a algunos de los capítulos de esos PGE, Férriz ha calificado de "insuficientes" los 39 millones de euros presupuestados para la A-32 después de "cinco años de retrasos y paralizaciones". Además, ha dicho no tener esperanza en que lleguen a ejecutarse, ya que "el PP ha incumplido sistemáticamente sus previsiones" sobre esta autovía.

"Ya no nos van a engañar más", ha asegurado antes de recordar que el Ejecutivo de Rajoy ha presupuestado en los cinco ejercicios anteriores un total de 160 millones de euros para la A-32 y de ahí 45 millones de euros para el tramo de Úbeda-Torreperogil. Sin embargo, el resultado está "desgraciadamente a la vista" y "no hace falta explicar cuál ha sido el cumplimiento de esa previsión".

Ha agregado que de esos 39 millones de euros, menos de seis millones se destinan a los tres tramos entre Villanueva del Arzobispo y el límite de la provincia de Albacete, de modo "no hay dinero para hacer prácticamente nada y que estos 3 tramos van a seguir durmiendo el sueño de los justos".

La dirigente socialista también se ha referido al enlace desde la A-32 a Baeza expresando su sorpresa por la inclusión de un millón de euros en 2017 y una programación plurianual con dos millones en 2018 y otros dos en 2019. Al respecto, ha destacado que ya había un proyecto aprobado y publicado en BOE por importe dos millones, de ahí que se haya preguntado qué se plantea, "si es otro proyecto, si lo han modificado.

"La A-32 es todo una gran tomadura de pelo. Esta autovía es el gran fraude del Gobierno de Rajoy, una estafa en toda regla a los vecinos de las comarcas afectadas", ha lamentado no sin garantizar que el PSOE no se va a quedar parado y que la "potente alianza" entre Andalucía y Castilla-La Mancha impulsará medidas para exigir su ejecución "sin más dilaciones, ni retrasos, ni excusas, ni trampas".

Ha señalado, además, que los presupuestos para este año "tampoco tienen dinero para la A-81, autovía que aparece testimonialmente pero que no va a avanzar nada a pesar de que es una reivindicación justa y necesaria de cuatro provincias de dos comunidades autónomas.

Ferrocarril en "vía muerta"

Por otro lado, "sepultan a Jaén en el mapa ferroviario" al no apostar por el corredor central y no destinar "ni un solo euro" a la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, proyecto que entró "en vía muerta" desde que Rajoy llegó a La Moncloa. Al hilo, ha afeado al PP jiennense que "intentara colar una inversión de tres millones de euros en esta línea" cuando corresponde a la provincia de Ciudad Real.

"No hay inversión para obra nueva, no hay previsión de nuevas conexiones, ni tampoco anuncios de nuevos servicios. Por tanto, el Partido Popular certifica el desmantelamiento ferroviario de esta tierra", ha denunciado la vicesecretaria general.

También ha criticado "el recorte del 41 por ciento" en inversiones en materia de agricultura, la bajada de doce a seis millones en modernización de regadíos y la ausencia de partida para las canalizaciones generales de la presa de Siles, dado que el Ejecutivo central "la ha construido y la entrega sin canalizaciones generales; es decir, lo nunca visto".

Por ello, ha acusado de "jugar muy sucio" con la comarca de la Sierra de Segura y ha agregado que los agricultores y los vecinos de esta zona "no se merecían esta puñalada trapera". A su juicio, "es una irresponsabilidad que la derecha mantenga inutilizada una presa por puro capricho político".

"En los PGE no hay planes de empleo, no hay ni un euro para Policía o Guardia Civil a pesar de que los secretarios de Estado anunciaron hace unos días una nueva comisaría y una reforma de la actual, no hay nada para el Parador de Alcalá la Real, no hay nada para el yacimiento de Cástulo y no hay nada para fomentar las energías renovables. No hay nada de nada", ha manifestado.

"Agresión sin precedentes"

Así las cosas, Férriz ha calificado este presupuesto de "agresión sin precedentes" a la provincia y aludió a la inversión media por habitante, de 184 euros en España y de 124 euros en Jaén, es decir, 60 euros menos. "Para el PP, un jiennense vale 60 euros menos que cualquier otro ciudadano de este país. El PP trata a Jaén como a una provincia de segunda o tercera categoría", ha dicho.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario del PSOE jiennense ha avanzando que los socialistas "pelearán hasta el último minuto" para intentar paliar este presupuesto, con enmiendas que "intenten torcer la voluntad del Gobierno o que al menos obliguen a diputados y senadores del PP de Jaén a retratarse durante las votaciones".