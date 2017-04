«Para el trayecto de Jaén a Madrid en AVE solo faltan las vallas, las vías ya están»

Manuel Núñez (Sevilla, 1964) sueña con una provincia plenamente conectada por tren, aunque parece que es algo que no se materializará a corto plazo. Sus demandas principales como representante de la mesa 'Jaén por el tren' y miembro del comité de empresa de Adif por CC OO son que se vuelva a apostarse por la línea convencional de Moreda-Baeza-Linares, la vertebración del territorio y los trenes de mercancías.

Colectivos de Granada, Almería y Jaén pidieron hace dos semanas en Moreda la reconexión ferroviaria para Andalucía Oriental y criticaron el gasto de 7 millones en autobuses por no utilizar esta alternativa. ¿Para qué sirvió?

Sirvió para demostrar a las empresas que son en parte responsables de lo que está ocurriendo, además de la Junta y el Ministerio. Por Moreda pasan los trenes y en concreto el Talgo, que es el que nosotros reclamamos. Estamos en esta reivindicación porque antes todos los de Granada salían por Moreda-Baeza-Linares, además de los de Madrid, nocturnos, diurnos y los de Granada a Barcelona. Han estado funcionando hasta hace dos años y medio, cuando quieran pueden volver a poner las vías operativas, no tienen que gastar nada.

¿Cuál es el problema?

Que apuestan por el AVE en detrimento de la línea convencional. Es operativa y funciona, pero quieren cargársela. El objetivo del Ministerio es desmantelar Moreda-Baeza-Linares y lo está demostrando.

No es la misma comodidad para el que quiera ir de Granada a Madrid que tenga que ir en autobús hasta Antequera para coger el AVE a que vaya vía Moreda-Baeza-Linares, es el mismo tiempo pero gana en comodidad. Quieren desviar hacia el AVE a la ciudadanía, cuando además es bastante caro.

Alguien se equivocó con la idea de los autobuses de Granada a Antequera, pensaban que sería para poco tiempo pero se ha eternizado. Gastan entre 8.000 y 10.000 euros en autobuses al día y llevan así más de 700 días, así que llevan gastado más de un millón de euros para algo temporal.

La semana pasada se supo de la inversión del Gobierno central, cuatro mil millones a Cataluña para infraestructuras, más de 600 para tren.

Los catalanes con su independentismo lloran, pero tienen servicios de Cercanías, potestad de regular los horarios... Si comparamos Lérida, que es similar a Jaén en habitantes, tiene 37 trenes, mientras que Jaén solo cuatro. Con Cataluña se apuesta por la presión social y política, son independentistas ficticios ya que quieren dinero, que es lo que reclaman y lo que les están dando.

Y es que en el corredor central está la vía, lo que no están son los trenes. Hasta 140 de mercancías podrían pasar, pero Andalucía está olvidada, no invierten nada y nos perjudica.

En la manifestación en Jaén aseguraron que existen las vías para hacer el trayecto Jaén-Madrid en dos horas y quince minutos. ¿Qué haría falta entonces?

Solo faltan las vallas. Queda el trozo desde Almuradiel hasta Alcazar de San Juan, ya que ahí conectaría con la vía del levante, donde sí hay vallas. Podría ir a 160 kilómetros con tramos hasta 250, solo falta el vallado.

Cómo le explicaría a alguien que llegara de otro lugar que Jaén haya perdido el 90% de sus trenes desde 1992.

Porque apostaron por la Línea de Alta Velocidad, una línea nueva totalmente independiente. No es operativa la convivencia de las dos hasta cierto punto, porque en el corredor mediterráneo hay que invertir en otro carril, el llamado tercer carril, para que puedan convivir las dos: la de alta velocidad, que es más estrecha, y la convencional, que es más ancha. Se han desentendido de esta última y creemos que deberían haberla aprovechado para mercancías.

Apostar por ellas solo serían ventajas. Hay carreteras colapsadas, pero si por aquí pasaran 100 trenes de mercancías diarios equivaldrían a 3.000 camiones que se quitarían del tráfico, reduciría atascos, contaminación, accidentes.... Queremos cumplir los objetivos medioambientales pero no se apuesta por ello en España, al contrario que en Europa.

Intermodal

Parece que hay pasos por la estación intermodal en Jaén, ¿están a favor?

Creemos que es bueno, pero habría que proyectarla donde está la estación de ferrocarril. Hace 20 años lo sacaron de donde estaba y ahora han puesto el tranvía en el mismo sitio. Si antes estorbaba ahí el ferrocarril, ahora lo hace el tranvía. Entendemos que por donde va el Bulevar tendría que entrar el ferrocarril semisoterrado, para que no sea tan costoso. Como está por ejemplo en Málaga, no una obra faraónica, algo asequible que dejaría a las Fuentezuelas libre del ferrocarril.

Jaén parece instalada en la apatía, ¿cómo convencería a los jienenses de la importancia del tren?

Lleva 22 años sufriendo la dejadez ferroviaria y se han acostumbrado a otro medio de transporte. Hubo un incremento de viajeros hace cinco años con las unidades nuevas, porque cuando se modifican los materiales y se adecuan los horarios la ciudadanía responde.

¿Qué tres objetivos considera imprescindibles dentro de sus demandas?

La reconexión con Granada sería el primero. El segundo, la vertebración del territorio norte-sur, porque el que está en Vilches no puede ir a Sevilla o el que está en Andújar a Madrid. Tenemos un corredor ferroviario que une el norte con el sur de la provincia y no está siendo potenciado. La provincia está dividida en dos, de Jaén hacia Madrid y de Jaén hacia Sevilla. El tercer objetivo sería el de las mercancías. El Puerto Seco está paralizado, la estación de terminales la han desmontado entera y no vemos una apuesta por la mejora del ferrocarril.

Los granadinos con la sanidad o el tren ahora parecen recordar que salir a la calle y protestar vale. ¿Qué pasa en Jaén?

El problema es que nosotros llevamos 12 años reclamando mejoras y denunciando la sangría de los trenes. En Granada hace un año nos manifestamos las tres provincias y éramos 200 personas. Ahora se han visto afectados por la sanidad y la ciudadanía ha visto que en la calle se resuelven los problemas, les ha servido de impulso para reivindicar los trenes.

Es como si en Jaén cortan la vía y dejan cortado todo. No tenemos el mismo problema, aunque sí tenemos que coger el autobús hasta Andújar o Córdoba. Aparte, Jaén es una línea terminal, donde termina el tren, y la han ido dejando, le han quitado trenes y no ha habido empuje.