"Deberán acostumbrarse a rastas, coletas y camisas de mercadillo"

El diputado de Unidos Podemos por Jaén Diego Cañamero considera "injusto" que el Congreso vaya a regañarle por la protesta que protagonizó en el hemiciclo el pasado 22 de marzo ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y ha avisado de que la Cámara tendrá que acostumbrarse a "rastas, coletas y camisetas de mercadillo".

En los pasillos del Congreso, Cañamero ha señalado este miércoles al mediodía que la presidenta Ana Pastor no le ha trasladado aún el apercibimiento, pero ha insistido en que no cree que su actuación ante Catalá pueda considerarse una ofensa porque sólo se acercó a su escaño para mostrarle dos carteles de Iñaki Urdangarin y el sindicalista Andrés Bódalo para denunciar la "doble vara de medir" de la justicia.

En todo caso, ha querido dejar claro que el Congreso tiene que acostumbrarse a que no sólo puede haber diputados "con chaquetas y corbatas", sino también con "rastas, coletas y camisas del mercadillo", en referencia a los parlamentarios de Unidos Podemos.

No obstante, a su juicio, lo importante no es eso sino ser "respetuoso y equilibrado", además de tener "educación y vergüenza", lo que, en su opinión, no está reñido con que "las cosas se puedan decir en el Parlamento o en la calle". "Y el Congreso no es una cosa distinta a la calle", ha apostillado.