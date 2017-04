Polémica por unas vallas de Semana Santa que separan "a ricos y a pobres"

Parece que esta Semana Santa, cofrades y fieles de Jaén no solo van a estar pendientes del cielo por si las nubes descargan agua. También van a estar atentos al suelo, concretamente a las calles por las que discurre la Carrera Oficial de la Semana de Pasión jienense. Desde que hace dos días comenzara la instalación de los palcos y tribunas, es un tema de conversación en cualquier ‘corrillo’ de ciudadanos, que no han dejado de postularse a favor y en contra a través de las redes sociales. Y es que este año, por primera vez, se han colocado unos paneles detrás de las nuevas tribunas y palcos, con una altura de 1,50 metros. En la parte trasera se incluyen imágenes de la Semana Santa jienense, además de emplazamientos monumentales de la capital y provincia, que están patrocinados por diversas empresas e instituciones de Jaén.

Este cambio se encuadra dentro de la renovación completa que ha llevado a cabo la Agrupación de Cofradías en el itinerario oficial, debido a que «el anterior se encontraba en muy mal estado». Ahora, estará compuesto por 60 tribunas (con una tercera fila incorporada este año), además de tres palcos de autoridades, así como un palco dedicado a personas con algún tipo de discapacidad. A ello se unen dos palcos que irán en la plaza de la Constitución, además de sillas sueltas en Roldán y Marín. En total, 3.000 asientos (de los que casi 2.000 son sillas) para disfrutar de la Semana Santa jienense, de las que se ha cubierto alrededor de un 75 por ciento.

Sin embargo, parece que la introducción de estas vallas, que impiden la visibilidad de las procesiones a los viandantes a ambos lados de la calle, no ha sido a gusto de todos, ya que hay muchos ciudadanos que critican que se ha hecho «una Semana Santa para ricos y otra para pobres».

Sin embargo, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Latorre, se defiende apuntando a que la decisión se ha tomado en colaboración con todas las cofradías y hermandades de pasión de la ciudad, para responder a dos cuestiones principalmente. «Por un lado, el de la seguridad, ya que habitualmente en la Carrera Oficial se produce una gran aglomeración de gente y, de esta forma, no habrá tanto bullicio y se crearán más espacios para el paso». Latorre considera que este cambio beneficiará incluso a «personas que no quieran ver la Semana Santa, pero sí acudir a comercios o bares de la zona y que tienen problemas todos los años para acceder a ellos», además de a los propios establecimientos».

El segundo motivo de la inclusión de estos paneles es buscar «la comodidad de aquellos que se han gastado un dinero en los abonos de las sillas y que quieren disfrutar de unas procesiones con tranquilidad». «A mí también me gusta estar a gusto en una silla cuando voy al teatro», declara a modo de semejanza. «Lo que no puede ser es que estas personas pierdan comodidad por gente que se sitúa en los laterales, en plena aglomeración y con perjuicio para la estructura, como ocurría cuando «muchos padres subían a los niños encima para que estos pudieran ver los pasos, lo que acababa por deteriorar las tribunas».

Paco Latorre entiende que «aquellas personas que se quejan son una minoría de los habitantes que tiene Jaén e incluso de todos los que acuden a ver la Semana Santa», aunque admite que «respeto a quienes no les parezca bien». El presidente de la Agrupación de Cofradías no considera que así se cree una Semana Santa de ricos y otra de pobres. «Los precios de los palcos son económicos, 35 euros en primera fila, 30 en segunda y 25 en tercera para ver 19 procesiones». Además, argumenta que los desfiles se pueden ver desde muchos lugares en la ciudad y no necesariamente en la Carrera Oficial.