Empezando un camino libre de adicciones

¿Puede una decisión cambiarle la vida a alguien un 1.000%? Según Luis Miguel Márquez, sí. Así lo percibe ahora que echa la vista atrás y que cumple veinte años desde que decidió que tenía que parar, que no podía continuar por el camino que había elegido y que quería poner punto y final a un callejón sin salida. «Entonces -cuenta- yo sabía que tenía un problema, pero no era consciente de que lo que me ocurría tenía un nombre: la enfermedad del alcohol». Su consumo, cuenta, era intermitente, por lo que «no tenía esa percepción hasta que por fin vi una luz al final del túnel y tuve claro que no era esa la vida que quería llevar». Pretendía alejarse de la forma que tenía entonces de afrontar las cosas, de una falsa euforia que lo estaba destrozando. El próximo 20 de abril cumplirá su veinte aniversario de abstinencia, un logro del que asegura sentirse muy satisfecho.

De forma paralela a su recuperación, Luis Miguel vio claramente que quería ayudar a personas que habían vivido su misma situación para poder salir del pozo. Por aquel entonces existía otra asociación de este tipo, pero «a mí personalmente, que venía del movimiento asociativo, no me convencía mucho y decidí fundar otra entidad». Y así fue como nació la Asociación Libres de Adicciones Cástulo (Alac). Al principio eran una minoría, con seis socios fundadores (dos profesionales de la psicología, enfermos y familiares). Hoy quedan dos fundadores en la asociación, él mismo y una de las psicólogas, Ana María López.

En este tiempo la asociación ha logrado tratar a unas mil personas, entre enfermos y familiares. Porque en Alac no se ocupan solo de las personas que sufren algún tipo de adicción, sino también de aquellos que más cerca están de ellos. «Los familiares tienen otra enfermedad, que es la codependencia -condición psicológica en la cual alguien manifiesta una excesiva, y a menudo inapropiada, preocupación por las dificultades de alguien más- por lo que también se les facilita tratamiento».

Tipos de tratamiento

Actualmente siguen a unas 160 personas, que se dividen en varios grupos. Por un lado están los de inicio, que son los primeros a los que acceden adictos y familiares para cambiar de rumbo en su vida. Así, Alac trata en reuniones diferentes a los jóvenes policonsumidores con sus padres, mientras que en otro grupo mixto se ocupa de los adictos de cualquier edad. A ellos se unen un grupo específico de parejas y enfermos varones con sus familiares (principalmente esposas). Estos tres equipos son llevados por monitores con una dilatada experiencia en abstinencia. Hay un cuarto grupo, el de las mujeres con problemas de alcohol, de las que se ocupa la psicóloga de la entidad. Con estos grupos también se realizan una vez al mes reuniones, tanto de enfermos como de familiares, por separado, así como otras en conjunto.

Por otra parte, una vez que se observa una evolución entre los asistentes, estos pasan a un segundo nivel en los que la profesional en psicología trata a las parejas. «Para ello, deben haber pasado al menos 14 o 15 meses desde la fecha de abstinencia y rehabilitación», cuenta Luis Miguel.

Además, Alac organiza diversas actividades a lo largo de todo el año con motivo de fechas tan señaladas como el Día de la Mujer, el Día contra la Violencia de Género o el Día mundial contra el Síndrome Alcohólico Fetal (el 9 de septiembre), además del Día mundial sin Alcohol (15 de noviembre). Asimismo, participan en actividades organizadas por entidades a nivel de la comunidad autónoma y España. Celebra, de la misma forma, diferentes actos lúdicos, el aniversario de la fundación de la entidad y unas jornadas anuales. Pero, sobre todo, trabajan en la prevención a lo largo de todo el año en diversos ámbitos, como los centros de salud.

Luis Miguel explica que el perfil del enfermo que tratan ha pasado de ser un hombre de mediana edad con problemas de alcohol, con casos de cocaína, heroína y cannabis, a un chico joven policonsumidor a varias sustancias. También se están encontrando con ludopatías, no solo al juego, sino también a internet, chats y redes sociales como WhatsApp. En algunos casos, los menos, adictos a la heroína mezclada con cocaína. Después, existe otro perfil, que es el de una persona de mediana edad (38-4o años). Son personas que, en muchos de los casos, consumieron alcohol, después continuaron con la cocaína, pero la abandonaron y siguieron con el problema de alcoholismo.

Tratamiento integral

Luis Miguel es consciente de que las adicciones «deben atajarse de raíz, no puede quedar ninguna porque si no, no se puede avanzar». Por ello, apuesta por un tratamiento integral en el que además de la adicción a las sustancias también se deben abordar problemas como la indisciplina, el que no haya pautas de comportamiento o la baja autoestima que suele existir en estos casos para poder tener el timón de tu propia vida.