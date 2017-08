¿Dudas si el AOVE es la grasa más saludable?

Existen muchas personas con dudas sobre cuál es la grasa más recomendable. Este dilema nace de las contradictorias informaciones que se publican en diferentes medios. Algunos ejemplos he citado en semanas pasadas en este mismo espacio. Por otra parte, muchos consideran que Estados Unidos es el referente científico mundial. Un número importante de sus universidades, se encuentran entre las más prestigiosas del mundo. Al mismo nivel están algunos de sus hospitales. Se me ha ocurrido ver que es lo que proponen sobre este tema, dos prestigiosas instituciones como son la Clínica Mayo y la Universidad de Harvard. La información que expongo seguidamente, la he entresacado de las páginas web de ambas instituciones.

Recomendaciones

La Clínica Mayo, da siete consejos para reducir el riesgo de cáncer. Uno de estos consejos es: «Comer una dieta saludable»; y añade lo siguiente: «Las mujeres que consumen una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra y frutos secos podrían tener un menor riesgo de cáncer de mama». En sus recomendaciones, no cita ningún otro tipo de grasa, solo el AOVE, es más, aconseja no consumir mantequilla y si aceites de oliva.

Por su parte, entre los consejos que facilita la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard para mantenerse saludable, podemos leer, entre otras cosas: «La dieta mediterránea reúne todos los criterios para mantener una buena salud, y hay pruebas convincentes de que es eficaz en la prevención del infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares y muerte prematura». A continuación añade: «Esta dieta es rica en aceite de oliva, frutas, verduras, frutos secos y pescado; baja en carnes rojas o carnes procesadas; e incluye una cantidad moderada de queso y vino».

A la vista de los consejos que estas dos instituciones lanzan a través de sus páginas web, parece que tienen claro, tanto el tipo de dieta como la grasa que son más saludables.