Los círculos que cambiaron Jaén

Hay un momento en el ya famoso documental del National Geographic, que podría decirse que es el momento álgido, en el que el cineasta Simcha Jacobovici, sobre el terreno de la Ciudad de la Justicia, levanta las manos y dice aquello de: «¡Así era la antigua Jaén'» y de repente, y como si de una película se tratase (no podía ser de otra forma siendo James Cameron el director del documental) aparecen los anillos rodeados por agua de los que hablaba Platón cuando describía la Atlántida. La cinta, 'El resurgir de la Atlántida', emitida hace ahora una semana, y en la que se habla de Jaén como una de las posibles ubicaciones de la mítica isla, ha dado mucho que hablar y ha 'sacado los colores' a los dirigentes públicos de esta ciudad por no haber dado el valor que se merece al yacimiento de Marroquíes Bajos, donde según James Cameron, la leyenda podría haberse hecho realidad.

Esa reconstrucción de cine del Jaén prehistórico, que tanto impacta al verlo en la pantalla, ya la hizo sobre papel, hace muchos años, el arqueólogo Narciso Zafra, y no precisamente para hablar de la Atlántida de Platón, sino para que en Jaén fueran conscientes de lo que acaban de descubrir bajo la tierra, lo que hoy es conocido como la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos y que cuenta con una protección especial, que obliga a cualquier construcción, ya sea grande o pequeña, a realizar las excavaciones arqueológicas pertinentes antes de levantar una sola piedra.

Corría el año 1995, y lo que hoy se conoce como el barrio del Bulevar o Expansión Norte había sido hasta hacía muy poco tiempo olivos, huertas y cortijos. La construcción de la nueva estación de Renfe y la eliminación del anterior trazado ferroviario habían permitido prolongar el Paseo de la Estación y ofertar la zona como nuevo suelo urbanizable. El crecimiento de la ciudad estaba previsto por allí y los promotores no estaban dispuestos a esperar.

La sorpresa llegó con las primeras promociones, las máquinas toparon con restos y los arqueólogos llegaron al terreno para investigar. Francisca Hornos, Narciso Zafra y Marcelo Castro formaban el grupo de investigación del Patrimonio Arqueológico Jienense, dependían de la Junta de Andalucía y fueron quienes descubrieron el yacimiento de Marroquíes Bajos, un hallazgo de vital importancia, que trasciende las fronteras de Jaén, sin necesidad de buscar leyendas como la Atlántida.

Rendirse a la evidencia

«Nos costó trabajo ir aceptando lo que íbamos descubriendo, pero la fuerza de la evidencia se impuso», explica ahora Marcelo Castro, conservador del Patrimonio Histórico en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y director de Cástulo. «Nos dimos cuenta de que estábamos empezando un proyecto que iba a durar muchos años, y que dentro de la pseudo ciencia iba a generar también mucho impacto», reconoce. El problema era que el tiempo apremiaba porque los constructores no estaban dispuestos a seguir con las obras paralizadas y el Ayuntamiento no estaba por la labor de frenar el avance urbanístico planificado para la ciudad.

Eso supuso que los arqueólogos, en poco tiempo, tuvieran que plasmar negro sobre blanco una hipótesis sobre lo que creían que se ocultaba bajo tierra. Un informe con el que se consiguió la protección de la zona, pero no que no impidió el avance de los bloques de viviendas. «Tampoco lo pretendíamos», asegura Marcelo Castro, que aún recuerda el clima de máxima tensión que se vivió en aquella época, en la que tenían que excavar el terreno acompañados de la Policía Local porque no podía decirse que los promotores estuvieran dispuestos a respetar los tiempos que reclamaban los arqueólogos.

Marroquíes Bajos ha provocado la revisión de otras investigaciones en la península

Aquella hipótesis, es la que hoy, doce años y muchas investigaciones después, ha venido a confirmarse. Allí hubo un asentamiento prehistórico, del Calcolítico, con unas dimensiones que rompen todo lo que se había creído hasta ese momento sobre el tamaño de estos asentamientos, que se consideraban mucho más pequeños. Pero quizás lo más llamativo fue la forma geométrica del asentamiento, distribuido en anillos, o mejor dicho, en una serie de fosos concéntricos , algo hasta entonces prácticamente desconocido.

«Se trata de una forma común en la naturaleza -presente en los anillos de crecimiento de los árboles, en las ondas producidas por un objeto al caer en la superficie del agua, o en las órbitas aparentes de los astros-, pero extraña como forma de ordenación de un asentamiento humano, limitada a unos cuantos casos raros -como Bagdad, por ejemplo- y a un mito poderoso como la Atlántida -de hecho, no hemos podido evitar una utilización pseudo-científica del modelo en el enésimo descubrimiento de la realidad de ese mito-». Así describieron el hallazgo los tres arqueólogos responsables de la excavación en una de sus publicaciones. En total son seis círculos, en los que se cree que hasta el cuarto llegaba el poblado, mientras que el quinto y el sexto eran externos. En total abarcarían unas 113 hectáreas, aunque del sexto círculo solo se conoce un segmento, según explica Castro.

«La forma circular concéntrica como forma de ordenación interna de un asentamiento constituía hasta hace poco tiempo una rara y atrevida excepción, pero esa hipótesis ha sido constatada en los trabajos de excavación que se han venido desarrollando desde 1995... No obstante, tal vez la más valiosa confirmación de esa geometría proceda de fuera de Marroquíes Bajos, cuando se reconocen algunos de sus rasgos en otros poblados peninsulares de la Edad del Cobre, como La Pijotilla (Badajoz) o Perdigões en Reguengos de Monsaraz (Portugal)», continúan los investigadores en otro de sus escritos. «Lo que ocurrió fue que una vez que se conoció Marroquíes Bajos, los investigadores revisaron sus escritos y se dieron cuenta de que esos poblados también eran concéntricos», asegura Marcelo Castro.

Este sistema circular creaba un circuito hidrológico completo, de manera que captaba el agua procedente de los cerros de Santa Catalina y El Neveral y la distribuía por toda la extensión de construcciones y campos del asentamiento, controlando así y redistribuyendo un recurso que, de no ser así, podría haberlo arrasado. En los espacios entre fosos, en las coronas, se ubicaban las construcciones.

Con el paso del tiempo, la principal objeción a esa organización concéntrica que se ha planteado habla de que los fosos no sean todos de la misma época, sino que se debían a diferentes ampliaciones del poblado, pero las investigaciones y las pruebas que se han hecho con carbono 14 hablan de una coincidencia en el tiempo.

«La importancia del asentamiento prehistórico de Marroquíes Bajos no se circunscribe al ámbito de la historia de la ciudad, ni siquiera al de la historia del sur de la península. Las preguntas que su descubrimiento plantea y que sobre ella caben hacerse afectan al futuro de la investigación de la prehistoria del mediterráneo occidental, porque pueden alterar las ideas admitidas sobre las formas de organización espacial, el surgimiento y la consolidación de formaciones sociales complejas, o los mecanismos de cambio cultural. Pensemos en la infraestructura urbana del asentamiento, su trazado rigurosamente concéntrico; sus sistemas de captación y distribución de aguas; la concentración poblacional; las potentes fortificaciones de adobe; el área de actividad metalúrgica; las subdivisiones interiores del poblado o la superposición de tradiciones arquitectónicas y frente a ello la existencia de rituales colectivos de enterramiento sin ajuares ni ofrendas detectables; la sutil transición campo-ciudad o la uniformidad en la composición de los diferentes módulos de habitación. Marroquíes Bajos puede proporcionar respuestas a muchos de los interrogantes abiertos». Así lo defendían Hornos, Castro y Zafra en el primero de los informes que realizaron sobre el yacimiento, y que sigue siendo plenamente actual.

Época islámica

«Todo era singular en Marroquíes Bajos» y las investigaciones lo fueron poco a poco demostrando, asegura Castro. «Llegamos a la época islámica y nos dimos cuenta de que aquello era más grande que la ciudad histórica que conocíamos en la parte alta de Jaén», en lo que se conoce como el casco antiguo. «La época islámica nos mostró otro mundo, en el que de nuevo se organizaba todo en torno al agua. Aparecieron norias que aprovechaban los sistemas de agua que venían de la prehistoria y aparecieron muchas cosas que tenían una entidad urbana», recuerda Castro, con lo que se rompía con la idea de que aquello había sido campo y que los restos que podían aparecer eran propios de algún cortijo aislado. Marroquíes Bajos ha demostrado que el primer habitante que tuvo Jaén se instaló allí, y que durante una buena parte de la historia allí hubo una ciudad.

«Marroquíes Bajos también nos sorprendió cuando abordamos la época romana. Encontramos una cisterna y una piscina, que es la estructura principal del Cortijo de Los Robles, y que no daba el perfil de lo que creíamos hasta entonces, ya que pensábamos que la agricultura en esa época estaba más centrada en la agricultura de secano, en torno al olivar».

«El impacto fue tan grande que habrá que dejar una generación de por medio hasta que nos repongamos y se consensue una opinión generalizada de Marroquíes Bajos», cree Marcelo Castro, que habla de un «reverdecer» en el interés en torno a este yacimiento, con el reciente planteamiento de alguna tesis doctoral dedicada a la investigación de este espacio.