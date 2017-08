España tendrá que abastecer de aceite de oliva a otros países productores

ASAJA-Jaén considera que con el 1,23 millones de toneladas de aceite de oliva producidos en los cinco primeros meses de campaña (hasta el día 28 de febrero), sumadas a lo que pueda producirse en marzo, la cifra final de aceite se situará ligeramente por debajo de los aforos previstos. Para España se habían calculado 1,31 millones de toneladas, mientras que en Andalucía se han producido hasta ahora 1,006 millones de toneladas y estaban aforadas 1,1. En Jaén, había previstas 542.000 toneladas y hasta ahora se han producido 490.000.

Por otro lado, la organización agraria destaca las excelentes salidas al mercado en el último mes, de 136.000 toneladas, una muy buena cifra que deja una meda de 125.000 toneladas mensuales en lo que va de campaña. Con estas cifras, y teniendo en cuenta la baja producción de países como Italia, Túnez o Grecia, ASAJA-Jaén insiste en que no deberían producirse tensiones a la baja en los precios.

España ha producido en los cinco primeros meses de la campaña 1.230.000 toneladas de aceite de oliva, las que 9.500t fueron en octubre, 91.500t en noviembre, 454.000 en diciembre, 521.000 toneladas en enero y 152.000 toneladas en febrero, tal y como desprenden los últimos datos provisionales de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario) a los que ha tenido acceso ASAJA-Jaén.

Hay que esperar a marzo

En toda Andalucía, la producción acumulada en el quinto mes de campaña es de 1.006.000 toneladas, de las que 147.000 fueron en febrero. En Jaén se han producido hasta ahora 490.000 toneladas, de las que 77.000 se han producido en el último mes.

Las cifras son menores de lo aforado tanto por la Junta de Andalucía, como por el COI y el propio Ministerio. No en vano, se habían establecido para España 1.311.000 toneladas; para Andalucía 1.100.000 toneladas de aceite y para Jaén 542.000 toneladas. Aun así, y pese a lo avanzado de la campaña, habrá que esperar a los ajustes de bodega y la rebusca para cuadrar las cifras. Luis Carlos Valero, gerente de ASAJA-Jaén, consideró que, con estos datos «nos quedaremos por debajo de lo aforado, teniendo en cuenta que el aforo siempre tiene un margen de error del 10%».

En cuanto a las salidas al mercado, destaca su buen ritmo, con 136.500 toneladas en febrero, una cifra muy buena, aunque ligeramente menor (en 7.000 toneladas) que el mes anterior. Es la segunda mejor salida mensual en lo que llevamos de campaña y, de las 5 últimas campañas, es la segunda mejor salida para un mes de febrero. Con esta cifra la salida media mensual de esta campaña alcanza las 125.000 toneladas al mes. Respecto a febrero de 2016, supone una mayor salida de 17.600 toneladas

Las existencias totales a final del mes de febrero ascienden a 987.300t. Son 25.000t. más que el mes anterior y 99.100t menos que las de la campaña anterior.

Con estas cifras sobre la mesa, ASAJA-Jaén considera que, este año más que nunca, y pese a que no se llegará a los aforos previstos por un pequeño margen, España tendrá que abastecer de aceite a todo el mundo. No en vano, el descenso de producción en el resto de países como Italia, Grecia o Túnez, hará que el aceite español sea clave para el mercado mundial. De ahí que considere que los precios no deberían sufrir tensiones a la baja, a pesar de que las últimas lluvias los han hecho descender ligeramente en las dos últimas semanas, "algo que debería ser coyuntural y no tiene por qué marcar tendencia", aclara Valero.