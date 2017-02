Denuncian a la perrera municipal ante el Seprona

El coordinador local de Andaluces de Jaén Unidos, Juan Miguel Gutiérrez, ha denunciado este miércoles ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el estado "lamentable" de la perrera municipal jienense, gestionada por FCC, ya que la desinfección "no es la adecuada y los animales no están bien cuidados". También indicó que las paredes están rotas y las verjas oxidadas, por lo que la gestión "no es la correcta y el Ayuntamiento está incumpliendo su obligación de vigilancia y control".

En la denuncia se indica, acompañada de fotografías y vídeos, que en dicha perrera, sita en el vertedero de residuos sólidos urbanos de la capital, en la carretera de Fuerte del Rey, no se respetan los derechos de los animales "amparados por la legislación vigente", y se informa que también denunció los hechos en el Ayuntamiento y reclamó un informe técnico sobre el estado de la perrera, obras de adecuación, el cumplimiento de la normativa sobre animales y el cumplimiento del pliego técnico de adjudicación del servicio a FCC".

El mal estado de la perrera municipal ha originado críticas y denuncias en las últimas semanas. La concejala de Sanidad, Yolanda Pedrosa, se comprometió la semana pasada en la mejora urgente de las condiciones de la perrera municipal, así como en la separación del servicio de recogida de animales abandonados del servicio de recogida de basura, mediante su inclusión como tal en el pliego de condiciones para el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Fue durante la reunión mantenida como el Partido Animalista-PACMA.