Un hogar para los que buscan futuro

Conseguir que el inmigrante sea un ciudadano de hecho y derecho. Es por lo que lleva luchando la asociación Jaén Acoge desde hace casi 25 años -en mayo cumple su aniversario- en la provincia. Surgió en un momento en el que se empezaban a recibir los primeros temporeros para la campaña de recolección de la aceituna. Al principio se les ofrecía una pequeña atención basada principalmente en el idioma y el alojamiento. Pero las asociación comprobó con el paso de los años que era preciso una atención más extensa, de forma que se pudiera llegar a una verdadera integración de los inmigrantes y que ellos mismos fuesen capaces de resolver sus problemas, de tal forma que, sin perder su propia identidad, tuvieran también sus derechos.

Elena Tajuelo, responsable del área de Educación de Jaén Acoge, apunta que «los inmigrantes deben ser reconocidos en todos sus aspectos para alcanzar una igualdad real». Por ello, desde la entidad se trabaja desde diferentes áreas, como son la social, educativa y laboral, entre otras.

En el año 2015, Jaén Acoge atendió a 1.310 personas, de las que 748 fueron hombres y 562 mujeres. De ellos, además, 1.105 tenían su situación regularizada y 305 eran irregulares. La entidad ha constatado que en los últimos años se está produciendo una menor llegada de inmigrantes para la recolección. Por nacionalidades, la mayoría proceden de Marruecos, seguidos por Argelia, Senegal, Ecuador y Colombia. Pero también llegan de Mali, Bolivia, India o Paraguay, entre otros. De igual forma, atiende a inmigrantes que ya cuentan con la nacionalidad española.

La asociación funciona actualmente con profesionales, voluntarios y socios económicos, que aportan también su granito de arena para hacer posible que estas personas que llegan a la provincia buscando una vida mejor tenga oportunidades de empezar en una nueva tierra. Las áreas en las que trabaja habitualmente son las de acción social, en la que se produce una primera acogida, asesoramiento jurídico, intervención sociofamiliar, de salud y atención a los temporeros. También existe un área sociolaboral dedicada al empleo, a la que se une un departamento de educación y mediación intercultural, centrado especialmente en las mujeres y los menores para desarrollar una intervención educativa. De forma paralela, en la asociación trabajan en un área trasversal de participación y ciudadanía en la que confluyen las acciones de mediación social e intercultural, la denuncia y reivindicación, así como el freno a los rumores y visiones parciales de los inmigrantes.

Perfil

Hasta la asociación llegan inmigrantes con diferentes tipos de necesidades. Y es que el perfil ha cambiado, según cuenta Tajuelo. En un principio eran sobre todo temporeros en un época en la que el empleo no se encontraba tan regularizado como ahora y en el que muchos de ellos carecían de permiso de residencia. Ahora, la persona que llega de otra país normalmente lo hace con permiso de residencia y trabajo. Muchos son ya migrantes asentados, que han ido reagrupando a sus familias con el paso de los años, formando núcleos en determinadas zonas de la ciudad y de los pueblos de la provincial. Principalmente, solicitan ayuda en temas de trabajo y de vivienda. Y es que Elena Tajuelo afirma que siguen existiendo dificultades para que un amplio sector de la población, «aún no muy sensibilizada, alquile un piso o una casa a un inmigrante». En este sentido, afirma que cuando comenzó la crisis, fueron muchos los inmigrantes que entraron en una espiral de pérdida de empleo y de vivienda, por lo que no pudieron renovar el permiso de residencia y tuvieron que terminar marchándose de la provincia. Otros, se quedaron subsistiendo con los empleos que iban encontrando y las ayudas que les prestaban.

También existen necesidades en materia de salud, ya que «aunque supuestamente en Andalucía se ofrece una atención sanitaria universal, nos seguimos encontrando sanitarios que ponen impedimentos para tratarlos. Por último, Tajuelo subraya el problema de las mujeres víctimas de violencia de género, una situación que ha ido creciendo en los últimos años, derivado en gran parte de que «con la crisis, muchos hombres perdieron el trabajo y son las mujeres las que sacan adelante el hogar, algo no muy bien aceptado en algunas culturas, lo que deriva en más problemas de violencia machista», recalca.

Actualmente, Jaén Acoge trabaja en varios proyectos. Uno de los últimos en poner en marcha es el de un piso de acogida para inmigrantes varones sin techo, donde se trabaja de forma integral para que no estén en la calle, formarles y que se vayan integrando en la sociedad, a la vez que se les prepara para intentar entrar en el mercado laboral.

A este proyecto le acompañan otros que lleva desarrollando la asociación desde hace años, como es la intervención con mujeres para la búsqueda de trabajo y empoderamiento y otro para el empleo, complementado este año con unas prácticas becadas en empresas. También lleva años organizándose un proyecto de intervención comunitaria, que en esta ocasión se hará en el barrio de Peñamefécit, en la que pretende involucrar a distintos ámbitos de la zona como educación, centro de salud o comunidad de vecinos.

A estas iniciativas se suman otras como las jurídicas para los problemas burocráticos, las educativas contra el absentismos escolar y la mediación intercultural en el ámbito educativo. En este último caso, Jaén Acoge sirve de intermediación entre el colegio y las familias. Precisamente, el año pasado la entidad recibió un premio al Mérito en la Educación de la Junta de Andalucía por esta labor que lleva años realizando.

Contra los prejuicios

La entidad apunta que, además de colaborar en un apartado de atención de necesidades básicas para el pago de recibos de la luz o agua que no puedan afrontar las familias, también llevan varios años enfrascados en un proyecto denominado 'Stop Rumores'. El objetivo es muy claro: «desechar rumores y prejuicios como que copan la sanidad pública, que viven hacinados en pisos patera o que bajan el nivel académicos de los centros educativos». Y es que Tajuelo apunta que «nos encontramos con falta de sensibilización en muchos casos de la población». Por ello, llevan a cabo varias campañas en este sentido. Una de ellas es '5 millones de pasos' -los que habría que dar en un viaje de Siria a Bruselas- para sensibilizar sobre el problema que están viviendo actualmente los refugiados. «España tiene más de 19.000 peticiones de asilo sin resolver, según ACNUR», recuerda Tajuelo. También quieren concienciar sobre los Centros de Internamiento de Refugiados, solicitando su cierre, debido a las deficitarias condiciones en las que se encuentran, según Jaén Acoge.