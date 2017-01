Un francés que piensa y sueña en español

Desde pequeño ya destacaba en los idiomas, le gustaban y se le daban bien. De hecho, con 7 años ya empezó a aprender inglés y con 14 descubrió y se apasionó por el español. Todo en Boulogne sur mer, su localidad natal, porque, aunque ha incluido en su vocabulario palabras tan jienenses como el 'ea', Remi es francés. Un francés enamorado de Jaén y de su gente que llegó hace 4 años con una beca de 6 meses y que aquí sigue porque aprecia muchísimo la calidad de vida de esta ciudad, porque ya no puede vivir sin ese sol que descubrió aquí y que en su región tanto escasea. Porque ha encontrado amigos, una pareja y un trabajo, el de profesor de Francés, que suman todo lo que necesita para ser feliz.

Remi se licenció en Lenguas Aplicadas en el entorno de la empresa y durante la carrera aprovechó para viajar todo lo que podía y conocer diversos lugares donde poder aprender más idiomas. De hecho, en la actualidad, Remi habla francés, español, inglés, neerlandés, alemán y ahora también está aprendiendo serbio.

Luego, después de la licenciatura, realizó un máster en Traducción e Interpretación de inglés y español y durante el segundo año ya comenzó a ejercer de traductor de español en Francia. «Tenía muy claro que ése era el idioma por el que quería apostar», asegura. Y, a pesar de que había practicado la lengua en algún país latinoamericano, nunca había estado en España, era su sueño pendiente.

Por eso, cuando terminó los estudios solicitó una beca Commenius para pasar seis meses en España como ayudante de profesor de instituto. Como destino le dieron el IES Virgen del Carmen, el único de Jaén que tiene el llamado 'Bachibac', y donde ayudaba a los docentes a impartir la mitad de la asignatura en francés.

Al principio, cuenta el profesor, el cambio fue muy grande, no sólo por el país y el idioma, sino también porque venía de estar encerrado en casa delante de una pantalla de ordenador todo el día y pasó a enfrentarse a diario con un buen número de adolescentes que, de entrada, casi le asustaban. Pero eso se le pasó pronto, subraya. «Mis compañeros del instituto me ayudaron mucho y pronto empecé a sentirme muy cómodo», relata Remi, que incluso llegó a implantar un ciclo de cine francés en el instituto.

La primera impresión

De aquella primera etapa en Jaén, la primera ciudad española que pisaba en su vida, este francés recuerda que lo más le llamó la atención, de entrada, fue el clima. «Venía de una ciudad, Lille, que es donde estudiaba, donde habíamos tenido un verano pasado por agua y al llegar aquí, con más de 40 grados en la calle, lejos de agobiarme, me gustó», manifiesta. Luego, descubrió y alucinó con el hecho de que con cada consumición le regalaran una tapa en los bares, se quedó prendado del aceite de oliva y entendió pronto que los jienenses, bajo su punto de vista, son personas «muy sociables y abiertas, aunque quizás con un poco de miedo a lo desconocido, pero siempre dispuestas a echarte una mano».

Por todo eso, Remi disfrutó casi desde el principio con lo que hacía. «Ya no solo era poder enseñar mi idioma natal a muchos chavales jóvenes, es que cuando enseñas otra lengua también estás transmitiendo la cultura de ese país, la forma de ver la vida, de concebir el mundo y pienso que eso enriquece mucho y beneficia a ambas partes», apunta el profesor nativo.

Así las cosas, y sintiéndose integrado casi desde el principio, este francés de 30 años intentó entonces, sin éxito, renovar la beca para el siguiente año. Se lo denegaron pero buscó otras formas de seguir en la capital jienense y empezó dando clases particulares para preparar a alumnos para el B1 y el B2 de francés. Luego, se enteró de que buscaban profesores en una academia, se presentó y lo cogieron.

En la actualidad, Remi sigue siendo docente de francés en dos academias de la ciudad, da clases particulares y también hace colaboraciones con el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén. Tan atareado está que la mayoría de los días sale de su casa a las 8,30 de la mañana y no regresa hasta las diez de la noche. «Soy autónomo y echo muchas horas, es cierto, pero no puedo negar que me encanta lo que hago, que soy feliz con mi trabajo», apunta este francés que, por estar un poco más relajado, dice que lo ideal sería sacarse unas oposiciones y poder dar clase en un instituto. «Pero para eso necesitaría tiempo para estudiar y no lo tengo», apostilla.

En cualquier caso, si algo tiene claro este Remi Demaret es que quiere seguir en Jaén. Aquí se encuentra muy a gusto y lo mejor, dice, es ver que su esfuerzo, junto con el de los propios alumnos, «porque es un trabajo a medias», se ve recompensado cuando éstos aprueban y consiguen el certificado que buscaban. «Es la mayor satisfacción, ver que logran su objetivo», relata este francés que habla cinco idiomas y va camino del sexto, que comparte piso con estudiantes Erasmus de distintas nacionalidades pero que, asegura que piensa y sueña en español, salvo cuando habla con su madre por teléfono, momento en el que automáticamente el cerebro se cambia a su versión francesa.

Eso sí, a veces todavía se encuentra en Jaén con gente que le habla despacio y vocaliza mucho pensando que no los entiende. Nada más lejos de la realidad.