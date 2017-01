Una mujer del Renacimiento

Lleva tres años sin vacaciones «y casi sin fines de semana», y está encantada. Le gustaría ser por un día Meryl Streep o, atención, Donald Trump «por ver qué se cuece en su cabeza». Noelia Rosa Gutiérrez (Madrid, 1976), la próxima (y primera) pregonera de la historia de las fallas de Mancha Real, donde se crió desde los tres años, trabaja en lo que le apasiona «desde siempre, el teatro va conmigo desde pequeña, es una forma de mirar el mundo, de relacionarme con él». Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida, que reza la máxima confucionista. Aunque en esto haya más partidarios del cantautor argentino Facundo Cabral: «Mira si será malo el trabajo, que deben pagarte para que lo hagas».

Actriz y directora de teatro, ha estudiado maquinaria y escenografía, Bellas Artes y Dirección escénica, realizado doblaje y ultima la escritura de su primera obra, 'El efecto búfalo'. Ella es la abuela Flora y Reme la compañera de Bea. Bueno, de la primera en puridad solo la voz, porque como pueden observar en la foto de arriba no es un dibujo animado. De la segunda sí lo era todo, en la serie 'Yo soy Bea' de Telecinco, quizás su papel más célebre para el gran público. Aunque su favorito es la Cordobesita, de 'Yo no he nacido todavía', de Lorca, en teatro. En televisión destacó también su participación en Doctor Mateo, el Comisario o Arrayán. En cine ha participado en los cortometrajes 'Rojo sobre Blanco', de Patricia Rojo (Premio del público Festival de Málaga) y 'La Memoria', del argentino Gabriel Bos.

En su casa supieron desde siempre que se ganaría las vida sobre las tablas. Desde pequeña era superteatrera. Se disfrazaba, imitaba y hasta escribía y representaba sus propias obras. No era raro verla hacer de Lina Morgan o colocarse detrás de un radiador a modo de atril e imitar al político de turno, arrancando risas, casi tanto como a menudo, tristemente, los de verdad, aunque en su caso a posta. En Navidad hacía su espectáculo propio de Nochevieja, a lo José Mota hogaño o Martes y Trece entonces. Nadie se sorprendió en la familia cuando dijo mamá quiero ser artista.

Aunque nació en Madrid circunstancialmente se considera mancharrealeña cien por cien. Su familia emigró «casi toda» rumbo a la capital en busca de un mañana mejor. Su padre, herrero y su madre peluquera, para montar su propia empresa. Lo hizo. Aunque «ambos son muy creativos», hay que indagar más en su árbol genealógico para hallar posibles antecendentes. Sus tíos, verbigracia, recitaban poesía en bodas y eventos.

En cualquier caso, ella, la mediana de tres hermanos, «los más independientes», apunta (una hermana mayor y uno menor), es la única de la familia que se dedica profesionalmente a la actuación. En 1999, «qué vieja me siento al decirlo», resopla, empezó su carrera como actriz profesional, tras formarse con Francisco Ortuño y compartir tablas con José Carlos Plaza o Miguel Narros, entre otros. Los comienzos, casi siempre lo son, fueron duros y divertidos. De gira con La Sal salía vestida de oveja en lo alto de un triciclo (como lo leen) y Rosa Díaz, premio nacional de teatro y una de sus maestras, le tiraba de la mano para que estuviera en el foco. Le dio un ataque de risa. «Lo pasé fatal», recuerda, pero se ganó al público. Y el teatro a una actriz d verdad.

El mal de Jaén

Ha dirigido además diferentes grupos de teatro de las universidades de Jaén y Granada. A nivel profesional destacan los espectáculos 'De mar a mar', con Ramón Maschio y Carmen Huete; 'El Búfalo american'o, de David Mamet; y 'Piedra, papel, tijera', con la compañía de magia y teatro gestual Tuttilifamili.

Antes de salir a escena, siempre dedica a alguien esa actuación por una razón concreta, lo que le hace «estar más alerta», es «casi como un regalo». Con Hilos, ayudante de dirección, de LaRousTeatro alcanzó el Premio Fetén 2016 a la mejor interpretación femenina y mejor dramaturgia. Admiradora de Giulietta Masina, mujer de Fellini, «tiene algo que me engancha», tiene en un altar también a la directora Anne Bogart. Ha creado y tomado parte de proyectos pedagógicos como Poesía para empezar (Fundación Lorca) o conciertos didácticos, e impartido talleres de interpretación en Guatemala, San Salvador y México-Oaxaca. Cuenta con el premio nacional 'Ciencia en acción' por divulgar ciencia con teatro, con la obra que explica la tabla periódica: 'Estáis hechos unos elementos'.

Actualmente es profesora de interpretación y dirección en la Escuela de Teatro Remiendo y en la Pública de formación cultural de Andalucía, en Granada, donde reside. «En Jaén hay un germen de talento muy grande y está desamparado. Escuelas, compañías y nuevos proyectos están tejiendo día a día todas las actividades culturales, pero en la sombra. Falta apoyo institucional que impulse y ampare a los profesionales. El teatro tiene una utilidad más allá de los escenarios...». Y, sobre Mancha Real, también se moja. «Es el pueblo con más músicos por metro cuadrado que hay, creo. Y geográficamente está muy bien situado. A un gran teatro le sacaría mucho partido», apunta la manchega. Palabra de pregonera.