El consejo de administración de la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado, en la mañana de este martes, el nombramiento del concejal no adscrito Iván Martínez como vicepresidente de la sociedad, donde lo habitual hasta ahora eran los cargos de presidente y gerente. Además, es la primera vez que un edil que no forma parte del equipo de gobierno municipal tiene un cargo en Somuvisa. La vicepresidencia no comporta un incremento económico.

El PSOE ha indicado que el alcalde, Javier Márquez (PP), ha materializado "un pacto de gobierno encubierto". El Partido Popular perdió la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2015, en gran medida porque Ciudadanos logró tres concejales. Estos fueron expulsados de la formación naranja hace ahora un año y han tenido periodos intermitentes de apoyo al equipo de gobierno, especialmente a partir de septiembre del año pasado.

La viceportavoz socialista, Mercedes Gámez, ha dicho que el PP debería explicar qué hay detrás de este nombramiento, "porque huele a acuerdo oculto", una de las razones por las que el PSOE ha emitido su voto negativo a esta propuesta.

La concejala ha añadido que Iván Martínez asume la vicepresidencia por un criterio que no es el de representatividad municipal, al haber dos grupos municipales con más concejales y tampoco formar parte de un gobierno de coalición. "Es un concejal que no forma parte del equipo de gobierno y que el PP calificó en su día como tránsfuga, lo que siembra dudas más que razonables de qué criterios han regido esta decisión", ha dicho.

La viceportavoz socialista entiende que Martínez "es consciente de que tiene la llave de gobierno para la toma de decisiones que afectan a todos los vecinos y entendemos que este cargo lo condiciona a la hora de emitir su voto en un salón de plenos donde se altera el juego democrático y donde su representación en solitario es la que es", dice.

El PSOE, que cree que el PP no ha tenido en consideración la relación con el sector inmobiliario y de la construcción del concejal a la hora de nombrarle vicepresidente de la empresa pública de la vivienda, ha votado además en contra de este nombramiento al estimar que con un presidente y un gerente Somuvisa tiene sus funciones directivas cubiertas.