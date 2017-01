«El avance de las políticas neoliberales necesita mantener el papel de la mujer»

«Una mujer que no se gusta a sí misma no puede ser libre y el sistema se ha encargado de que las mujeres no lleguen a gustarse nunca». La afirmación figura entre las más conocidas de Beatriz Gimeno Reinoso (Madrid, 1962), activista feminista, diputada en la Asamblea de Madrid y parte de Podemos en movimiento, ha presentado en Jaén esta semana 'Una propuesta feminista para Podemos', en la que remarcó la principal diferencia respecto a otros partidos o ideas: «asumir que si no construimos desde las bases de lo que ya existe va a ser muy difícil crear un partido feminista».

¿Cuáles son los grandes caballos de batalla actualmente para lograr la igualdad? ¿Qué falta por hacer?

Falta muchísimo, la gente piensa que no, pero queda muchísimo. En cuestiones materiales ganamos menos, tenemos menos pensión, más precariedad laboral... Y en cuestiones culturales, la manera en que se nos ve.

Hay indicadores, como las cifras de violencia machista que aumenta en los más jóvenes, que hablan de un retroceso incluso en la lucha por la igualdad.

Existe un retroceso porque lo hay nivel social en muchos aspectos. El avance de las políticas neoliberales tiene una agenda para la mujer, necesita que ella tenga ese papel para avanzar. Hacernos cargo de todo lo que el sistema público está perdiendo, dependencia, escuela, cierre de centros hospitalarios y de mayores...

Dentro de los partidos tampoco reina la igualdad.

Los partidos también son un reflejo de la sociedad, no son ovnis ajenos a ella. La diferencia es que unos partidos se esfuerzan en minimizarlos y otros no.

Vayamos a lo práctico ¿cómo conseguimos la igualdad, qué hay que hacer? ¿La educación es la clave?

No hay un remedio, es una lucha muy larga de la que seguro que no vamos a ver el final. La educación es imprescindible pero no es lo único. Hay que cambiar muchas leyes y para eso hace falta el convencimiento de querer cambiar, la voluntad para hacerlo y no la desidia que reina actualmente muchas veces.

¿Qué leyes por ejemplo?

Una ley que prohiba la desigualdad salarial y que facilite el empleo de la mujer, tomarse en serio la reproducción social, que no dependa solo de las mujeres, quién cuida a las personas mayores que ahora también es cosa nuestra, etcétera.

En las redes sociales, quizá por el anonimato, proliferan mensajes y comportamientos machistas. Y también entre los más jóvenes incluso.

Con las redes pasan también lo mismo, son un reflejo de la calle y al final es la opinión de los que están escribiendo. Hay una nueva generación más machista o menos consciente de la desigualdad, quizá porque han crecido con la sensación de que todo está hecho. Se han reforzado los roles de género y hay que combatir todo ello.

Jaén, «conservadora»

¿En qué se diferencian hombres y mujeres, si es que hay algo, y es bueno?

Esa es una pregunta muy amplia y necesitaría una respuesta muy larga. Hay muchas cosas en las que somos distintos pero también las hay entre las propias mujeres. No es ni bueno ni malo, la humanidad no es homogénea. Tenemos diferentes orígenes, experiencias, orientaciones sociales...

¿El sexo ha dejado de ser un tema tabú para la mujer?

Históricamente ha habido una mayor represión, la mujer ha estado reprimida, la sexualidad ha sido un campo negado para nosotras. Pero hemos mejorado espectacularmente en la última década. España es de los países más adelantados en ese aspecto del mundo.

¿Y Jaén?

Por lo que la he conocido es una sociedad conservadora, pero no sé si más atrasada que otras por ello. Otras ciudades más grandes, sobre todo porque reciben mucha gente de fuera, suelen serlo menos.