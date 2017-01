La guerra de los Rose

De matrimonio a tres perfecto han pasado a divorcio total. Cómo no acordarse de la película de Michael Douglas y Kathleen Turner destrozando la casa en la que habían sido tan felices. Y a Danny DeVito decir aquello de “A los quince años me hice evolucionista y todo parecía claro. Venimos del barro y después de miles de años de evolución nuestro interior sigue siendo barro. Nadie que sea abogado de divorcios lo duda”.

La junta de portavoces del jueves en el Ayuntamiento de Jaén para preparar el pleno del lunes dedicó más tiempo al divorcio de los concejales no adscritos (ex de Ciudadanos) que al contenido del orden del día. Iván (Martínez) y Víctor (Santiago) solicitaron días atrás y por escrito la separación física de Salud (Anguita) en las sesiones plenarias y que corriera el aire. La distancia en el día a día ya la consiguieron unos meses antes, con despachos ahora en edificios distintos, alejados medio kilómetro.

Ambos pidieron su reubicación en el salón de plenos y lo justificaron en que “rompieron relaciones políticas y personales hace tiempo” y que la que fuera su lideresa “sólo busca un proyecto individualista con intereses personales, sin considerar el objetivo esencial” que les dieron las urnas, es decir, “al servicio de la ciudad y sus habitantes”. Y que como concejales elegidos por la ciudadanía “deben de ser un ejemplo para la misma”. Por lo que piden alejarse para “evitar cualquier choque”, advirtieron, que podría “manchar la imagen tanto de la ciudad como del propio Ayuntamiento” (sic).

Eso fue el día que se supo que Víctor Santiago tenía que declarar en el juzgado, porque su nombre fue mencionado por dos testigos como supuesto “ideólogo e inductor” del famoso audio de la campaña electoral, en el que un militante acusaba a Salud y a su marido de ir a la política “a robar”. Estos se querellaron contra dicho militante, que había sido excluido de la lista, y ahora están convencidos de que Víctor buscaba que Salud fuera obligada a dejar la cabeza de lista para ponerse él (entonces las encuestas sólo le daban a C’s una concejalía). Víctor lo negó todo en el juzgado, pero con todo lo ocurrido, la cosa se ha puesto tensa y si tienen que pasar varias horas sentados uno al lado del otro puede haber “cualquier choque”, como ellos mismos señalan.

La cuestión es, por tanto, es separarlos. Pero redistribuir a los 27 concejales no es tan fácil, pues cada grupo político tiene que estar junto y ninguno quiere salir perjudicado. Además, Salud dijo en la junta de portavoces que ella no se movía, que lo hiciera quien lo había solicitado. La tensión se mascaba en el ambiente. Los tres ediles no adscritos se sentaron intercalados con los portavoces de los grupos políticos. Víctor optó por pasa palabra. Iván, como no había acuerdo, propuso que él se cambiaba y se ponía en medio de ambos, como en el último pleno. Al final, dejaron el embolado al alcalde, que tendrá que decidir la nueva geografía del salón de plenos y que ya dijo, en la última entrevista a IDEAL, que en el Ayuntamiento de Jaén se viven situaciones más propias del ‘cuore’.

También tendrá que asignar el orden de intervención para los tres concejales. El único acuerdo del jueves fue que cada uno tendrá dos minutos en cada punto del orden del día, lo que ha modificado a su vez el tiempo de los grupos, que ahora tendrán seis minutos en lugar de cinco.

Tiras y aflojas

La lámpara del salón de plenos, que evoca a un alienígena con cara de sorpresa, ha visto en las últimas décadas grandes divisiones internas, aunque soterradas, como ocurriera entre los partidarios del alcalde Sánchez de Alcázar y los afines a la dirección del PP de Fernández de Moya, o las sucesivas batallas en el PSOE entre ‘torristas’, ‘fochistas’ y los partidarios de la alcaldesa Carmen Peñalver o los de Reyes-Fernández Palomino. Pero lo de este mandato, pese a llevarse sólo año y medio, tiene pocos precedentes. A los habituales cambios para ir a otros puestos (al Parlamento andaluz o la Subdelegación del Gobierno) se sumó hace poco más de un año el cambio de alcalde y, unos meses después, la marcha a prisión del concejal de Jaén en Común Andrés Bódalo. Pero la palma se la han llevado los tres concejales no adscritos, expulsados de Ciudadanos al medio año, a raíz de conseguir del equipo de gobierno, del PP, sin mayoría absoluta, un aumento de la dedicación y, por tanto, un incremento salarial.

Y no es lo único que han conseguido. Hace unos meses fue un despacho para la separación y ahora Iván ha logrado la vicepresidencia de Somuvisa, la Sociedad Municipal de la Vivienda, asumida hace unos días por el concejal de Personal, Miguel Contreras, puente entre ambas orillas y también azote de los nos adscritos cuando estos se alejaban en su estrategia de tira y afloja. Desde el verano pasado, un afloja, que ha permitido al equipo de gobierno sacar adelante todas sus propuestas de calado. Al PP le ha venido bien esta división del trío, pues con el dúo le alcanza para tener mayoría absoluta. Y sin incorporarlos al equipo de gobierno como pretendían y se opuso el alcalde actual, Javier Márquez, beneficiario de esta ‘guerra de los Rose’ no adscritos. La oposición le acusó le gobernar apoyándose en unos tránsfugas, pero ahí quedó la cosa. El PP perdió la mayoría absoluta por culpa de Ciudadanos y la ha recuperado con los no adscritos.

“Cuál es la moraleja de todo – dice Danny de Vito al final de la película -, aparte de que los amantes de los perros no deben casarse con los amantes de los gatos, no lo sé, podría ser esta: divorcio civilizado es una expresión contradictoria”. La otra moraleja es que los divorcios son un buen negocio para los abogados.