Populismo y posverdad

Trump cabrea tanto como une. Al resto contra él. Algo bueno tenía que tener, porque si no, apaga y vámonos. El mundo contiene la respiración cada vez que abre su gesticulante boca o escribe en su vociferante twitter, que me recuerda aquellos micrófonos de la película de Chaplin mientras jugaba con la bola del mundo. Donald ha tenido la virtud de activar las defensas democráticas en todas partes y sus ataques a la Unión Europea o su felicitación al Reino Unido por el 'Brexit' han tenido el efecto indeseado de unir a los europeos. Hasta a Rajoy le he visto tajante con la primera ministra británica. Vamos, que Trump y Theresa May están haciendo más por la Unión Europea que nadie y que, más allá de las deficiencias e insuficiencias de la UE, uno se siente más europeísta que nunca. Nada como tener un 'enemigo' declarado fuera para unir dentro. Eso lo saben bien los más nacionalistas y, por desgracia, la Historia.

El 'Diccionario Oxford' eligió como palabra del año 'posverdad'. Y no para de hablarse de ella, sobre todo tras las victorias de Trump y el 'Brexit'. ¿Pero qué es? Pues que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y las creencias personales. Vamos, el 'populismo' de toda la vida, que últimamente goza de buena salud, ayudado por el desprestigio de la política y la pérdida de influencia de los medios de comunicación y que se alimenta de bulos, medias verdades y mentiras ampliamente difundidos por las redes sociales.

Y los hay a nivel internacional, nacional, autonómico y hasta local. Como ese final de la crisis que se nos vende con millones de parados y pobres; o los errores del último líder del partido cuando resulta que tú lo pusiste; la ofensiva contra las plataformas sanitarias a la vez que se adoptan medidas para mejorar la sanidad, o ese 'éxito' de las lumbres de San Antón cuando sólo se encendió la mitad.