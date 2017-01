El nuevo Servicio de Comunicación municipal costará 1,8 millones

La reunión de ayer de la comisión sobre la Sociedad Municipal de Comunicación e Imagen (Somucisa), que gestiona Onda Jaén y que el Consistorio tiene que liquidar por ley, abordó el informe elaborado por el secretario accidental del Ayuntamiento para la incorporación de los 52 trabajadores de la radiotelevisión a la plantilla municipal y la creación del nuevo Servicio de Comunicación, en donde se integrará Onda Jaén, para su gestión directa por el Ayuntamiento (y no como hasta ahora, a través de una sociedad municipal), que tendrá un presupuesto de 1,8 millones de euros para este 2017, según la previsión hecha, sólo para el capítulo de nóminas.

El informe del secretario accidental del Ayuntamiento, firmado un día después de su nombramiento, permite dejar para más adelante la decisión sobre la estructura y dimensión que tendrá la radiotelevisión municipal.

Por su parte, el PSOE criticó en un comunicado el «descontrol con el que el PP acomete la municipalización de los trabajadores de Onda Jaén». Su portavoz, Manuel Fernández, habló de «excesivas lagunas» en el informe presentado «de urgencia, aprisa y corriendo», a pesar de que la aprobación inicial de la municipalización es de hace 13 meses.

En el documento, añadió, «no figuran los informes sobre sostenibilidad financiera, las propuestas de precios, los informes de viabilidad de todo tipo en los que, lógicamente, deberían haberse sustentado la decisión de asumir el servicio». «Aquí asumimos una hipoteca sobre una vivienda que aún pertenece a otra persona y sobre la que pesan deudas», dijo Fernández sobre Somucisa, que aún no se ha liquidado y que tiene un déficit de 3 millones.

Encaje

El portavoz socialista añadió que ayer no se aclaró el encaje de la plantilla de Onda Jaén en el Ayuntamiento, que a día de hoy no figura en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), sus categorías y sueldos no se equiparan a los del resto de personal en criterios como la titulación y pasarían a formar parte de un servicio general llamado 'de comunicación', integrado por 60 personas, dependiendo directamente del equipo de gobierno. Y que es un número ligeramente inferior al del personal de Mantenimiento Urbano que se encarga de atender las necesidades de los barrios de Jaén.

«No es justo para ellos ni para la ciudad, y creemos que se podrían haber regulado las cosas con un poco más de respeto a la situación laboral de todos los trabajadores y atendiendo a los derechos que a cada uno, en su circunstancia y con el currículum que tienen, les corresponde», agregó el portavoz, quien exprés su «absoluto» respeto a los derechos de los trabajadores de Somucisa.

«Son los primeros afectados por la desidia habitual municipal, que ha hecho que a estas alturas ni se haya iniciado un proceso de reorganización municipal, ni una RPT, ni haya plantilla ni haya presupuesto, y que sólo sigan cobrando a costa del habitual incumplimiento legal del alcalde, que mes a mes sigue transfiriendo cantidades a una sociedad disuelta, en liquidación», señaló.