El médico Antonio Gómez Ortega colabora con Quesada Solidaria desde sus inicios para lleva la cirugía laparoscópica a Centroamérica

Quesada Solidaria cumplirá en 2017 quince años. Tres lustros dedicados a prestar ayuda a las personas de países poco desarrollados que precisan colaboración en diferentes ámbitos. Los viajes se iniciaron en primer lugar a Guatemala, para sumarse desde hace nueve años a los que les llevaron a Nicaragua. Desde hace un año también ayudan en Santo Domingo. Una iniciativa en la que se han volcado profesionales sanitarios jienenses que, de forma voluntaria y altruista, acuden cada año a la llamada de esta asociación para ayudar a los más desfavorecidos.

Una de las ramas en las que trabaja la ONG son las jornadas quirúrgicas. A través de ellas, se desplazan profesionales sanitarios para realizar diversas operaciones. Uno de ellos es el doctor Antonio Gómez Ortega, cirujano general, especializado en cirugía laparoscópica avanzada, enfermedades de la mama benignas y malignas, además de coloproctología y cirugía del tiroides. Actualmente ejerce su profesión en consulta privada y en el Hospital de Jaén. Comenta que en estos viajes “llevamos los materiales necesarios para las intervenciones”. Este cirujano jienense lleva 14 años acudiendo de forma ininterrumpida a la llamada de esta ONG, dejando apartada su actividad profesional y familiar para auxiliar a los más desfavorecidos. Un carácter altruista que le lleva a emplear parte de su tiempo libre y vacaciones para practicar en dos semanas más de 70 operaciones de vesícula, llevando la cirugía laparoscópica a una zona en la que carecen de esta técnica avanzada no invasiva.

Antonio Gómez explica que se embarcó en este proyecto desde sus inicios casi por casualidad. “Me unía una relación de amistad con la persona que la fundó y me invitó a ir, a lo que accedí”. Reconoce que la primera vez “viajamos a la aventura, sin saber muy bien lo que nos íbamos a encontrar allí”. Tras su primera visita, al comprobar todo el trabajo que podía desarrollar para ayudar a la población, no ha vuelto a faltar a ninguna más en todo este tiempo. “El hecho de ver que puedes ayudar de forma directa, de que compruebas que es efectivo lo que estás haciendo, engancha”. “Esta sensación de poder ayudarles es precisamente lo que nos motiva a continuar regresando cada año”, añade el cirujano.

En la actualidad, la ONG lleva a cabo ocho jornadas quirúrgicas al año: cinco en Nicaragua, dos en Guatemala y una en Santo Domingo. “Allí cubrimos las especialidades de cirugía general, ginecología y urología”, cuenta Antonio Gómez. Van también anestesistas y enfermeros. Y les acompañan también radiólogos para realizar sobretodo ecografías. La labor que realizan .es intensa, desde el primer día, seleccionando a los pacientes que les tienen preparados, distribuyéndolos en quirófanos y completando el estudio preoperatorio. Desde el segundo día empiezan a operar Desde el segundo día empiezan a operar en jornadas laborales que sobrepasan las 10 o 12 horas diarias. Se realiza un seguimiento en planta de los pacientes y se les da informe de alta.

Antonio Gómez argumenta que “para los pacientes es importante esta labor porque acceden a una sanidad de calidad que no pueden disfrutar en su país porque la sanidad pública es muy deficiente y la privada, que sí es buena, no está al alcance económico de esos pacientes”. Añade que "el esfuerzo merece la pena ya que la gratitud que te demuestran los pacientes no tiene precio y el enriquecimiento personal que adquirimos compensa con creces la labor que realizamos".

Las condiciones en las que operan son, generalmente, buenas. En Guatemala son muy buenas porque el Hospital -un convento de Franciscanos- tiene recursos donados por ONG norteamericanas. “Los materiales necesarios los llevamos nosotros gracias a aportaciones de entidades de aquí, sobretodo Diputación de Jaén y el Complejo Hospitalario de Jaén, entre otras muchas”, cuenta el cirujano, que no ha faltado ningún año a esta cita con los enfermos de estos países centroamericanos desde que se pusiera en marcha la ONG.