«El emprendimiento es algo más que crear empresas, es una cultura de mejora continua»

El próximo mes de abril cumplirá dos años en el cargo de rector, la mitad de un mandato. Tiempo suficiente para aterrizar, ver que necesita la Universidad y empezar a poner en marcha los proyectos que Juan Gómez Ortega, Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Jaén, traía bajo el brazo cuando se postuló para rector. Investigación, internacionalización y competitividad son palabras recurrentes en su discurso.

¿Qué piensa el rector de la Universidad cuando ve las cifras de paro juvenil que sufre Jaén? ¿Frustración?

Lo que se le pasa por la cabeza al rector es lo mismo que se le pasa a cualquier ciudadano, una enorme preocupación, y también frustración, efectivamente, porque nosotros lo que hacemos en esta Universidad, entre otras cosas, es formar gente para que luego pueda trabajar. Es un problema, y aceptado que eso es así, lo que tenemos que hacer desde la Universidad es aportar nuestro grano de arena. Entre las preocupaciones y ocupaciones de la Universidad de Jaén está la inserción laboral de nuestros egresados. La Universidad de Jaén no es una oficina de empleo al uso, pero sí que podemos trabajar para que nuestros egresados estén en la mejor posición para conseguir un trabajo.

¿Y eso cómo se consigue?

Por un lado ofreciendo una oferta integral de formación. Hoy en día cuando uno se tiene que enfrentar al mundo laboral por primera vez, la sociedad y los empleadores esperan algo más allá de que un ingeniero sepa qué es la mecánica de fluidos. Esperan que sean gente con actitudes innovadoras, que sepan gestionar equipos, resolver problemas complejos, y por supuesto, que sepan idiomas. Eso también es responsabilidad de la Universidad. Otro aspecto en el que estamos trabajando tiene que ver con el autoempleo y el emprendimiento, que es una de las líneas estratégicas de este equipo de Gobierno. El emprendimiento es algo mucho más allá que crear empresas, es una cultura de mejora continua, de asumir riesgos... Es un factor absolutamente distintivo y competitivo y la Universidad tiene que fomentarlo porque a día de hoy no es una de las características distintivas de nuestra sociedad. Tenemos un plan de apoyo a la transferencia del conocimiento, a la empleabilidad y al emprendimiento, en el que vamos a invertir casi 800.000 euros. En el caso del emprendimiento, a nuestros alumnos, a nuestros egresados, algunos de ellos en los dos viveros de empresas que tenemos en Jaén y en Linares, y que están llenos, les vamos a formar en esta cultura.

¿Qué opinan los estudiantes cuándo se les dice que su futuro laboral puede pasar por crear una empresa?

Hemos montado dos viveros de empresas y se han ocupado todas las plazas. Está habiendo un cambio de mentalidad en los estudiantes, en algunos por necesidad, pero muchos ya están viendo que es una posibilidad de empleo.

Al hilo de esto se ha creado la Fundación Universidad de Jaén-Empresa

Estoy convencido de la profunda relación que tiene que haber entre el tejido socioproductivo, sobre todo el más cercano, y la Universidad. Es útil para las dos partes. Con esto, la Universidad puede preguntarle a las empresas qué tipo de perfil solicitan en nuestros egresados, qué formación están demandando, de manera que la Universidad puede adaptar una parte de nuestra formación. También es fundamental esa relación desde el punto de vista de la investigación, para que se pueda convertir en transferencia de conocimiento, sabiendo cuáles son las necesidades de las empresas y qué conocimientos requieren. Todo esto es importante porque creo que la Universidad es la gran desconocida de la provincia, no se conoce el enorme potencial que tenemos. Esto va a permitir a los empresarios conocer y valorar más a la Universidad. El 7 de febrero se celebrará el acto formal de constitución de la Fundación con las primeras empresas, que serán en torno a 50 en una primera fase, y la idea es que luego se vayan incorporando poco a poco más empresas.

¿Ha sido difícil captar a esas 50 empresas? ¿Entienden los empresarios la importancia de esta relación?

Estoy absolutamente convencido de que las empresas saben que la Universidad puede ser un factor de valor añadido para sus actividades, pero nos falta ese punto de concreción.

-A pesar de las cifras del paro, parece que hay coincidencia en que la crisis está acabando. ¿La Universidad lo nota? ¿Cómo le han afectado estos años?

Todas las universidades españolas y andaluzas han sufrido los efectos de la crisis porque ha habido recortes en la financiación, tanto en la que conseguimos públicamente como en la financiación propia. Pero tengo que decir, y esto es un mérito de mis antecesores, que la gestión que se ha hecho en la Universidad siempre ha sido enormemente responsable desde el punto de vista económico, y esto hace que nuestra situación financiera actualmente sea razonablemente buena. Eso no quita que la Junta tenga una buena dosis de deuda con la Universidad de Jaén, como con las del resto de Andalucía, aunque en términos relativos, la de Jaén es mayor. Lo que no tenemos es un margen de maniobra muy grande, podemos ir en el día a día, y abordar algunos proyectos, pero no podemos abordar grandes iniciativas que tenemos pendientes.

¿A cuánto asciende la deuda ?

Más de treinta millones de euros, y como es lógico, todos los rectores de Andalucía le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía, no que nos lo pague en este momento, sino que nos diga cómo lo va a hacer .

Ahora mismo se está negociando el nuevo modelo de financiación. ¿Qué cambios supondrá?

Ahora mismo se está negociando, pero todavía queda trabajo por hacer, los gerentes y los rectores nos estamos reuniendo con la Junta, pero todavía quedan muchas reuniones para alcanzar un acuerdo, que no se si lo habrá.

Otra cuestión que se está negociando con la Junta es un nuevo plan de investigación.

La investigación para una Universidad es una tarea esencial, imprescindible, nuclear, estratégica. Nosotros hemos aprobado nuestro plan el pasado mes de diciembre, que tiene una vigencia de dos años. Hemos puesto casi 2,5 millones sobre la mesa, lo que puede parecer mucho dinero, pero no es un dinero que permita financiar la investigación, sino que sirve para apoyar a nuestros equipos para ser más competitivos a la hora de conseguir fondos locales, autonómicos, nacionales o internacionales. Sobre los fondos de la Junta, la última vez que hubo una convocatoria fue en 2011, llevamos cinco años sin convocatorias por las crisis. Ahora han aprobado el nuevo plan hasta 2010, hace ya casi un año, pero eso es una especie de plan estratégico, que debe de venir acompañado de convocatorias y fondos, lo que, a día de hoy es un problema.

¿Por?

Muchos de los fondos vienen de fondos europeos, que deben de ser justificados, y la Junta tiene un atasco monumental a nivel administrativo. Eso hace que mientras que no se justifiquen los programas anteriores, no se puede acceder a los nuevos. Los rectores estamos que trinamos con eso porque esto está mermando enormemente la capacidad de investigación de nuestros equipos y eso hace que seamos menos competitivos.

Jaén es una de las universidades mejor valoradas por los alumnos extranjeros, la califican de excelente...

Este curso hemos enviado a estudiar fuera a 650 alumnos, un 20 por ciento más que el año pasado , y hemos recibido a 1.100 alumnos de otras universidades del mundo, que es un 15 por ciento más que en el curso anterior. La internacionalización es otra de las líneas estratégicas de nuestra universidad, y la estamos tratando de potenciar con más convenios con universidades para la movilidad, pero también con lo que llamamos internacionalización en casa. Por ejemplo, hemos traído grupos de formación de Malasia, de India, Holanda, Estados Unidos, México, Francia, Canadá... Son programas para estudiantes y empresas que vienen aquí a formarse. Tenemos un programa de becas para atraer a talentos, para que estudien aquí toda la carrera, 297 becas en total: 45 de máster y 252 de grado; y también contratamos a profesores de otras universidades para que vengan aquí a dar clases.