El arquitecto del Paraíso

EL mundo del deporte, más incluso que el del teatro según muchos, está lleno de fobias y supersticiones; «quien te diga que no es supersticioso en esto, miente», me dijo hace unos años el portero del Real Jaén, Toni García, el meta del ascenso, el que paró y marcó un penalti en la tanda decisiva del play off. Vestía habitualmente de amarillo. Entre las mil frases que legó Luis Aragonés, supersticioso de pro, queda una muy del Sabio de Hortaleza, en el Mundial de Alemania 2006, al rechazar una ofrenda floral de color amarillo. «A mí me van a dar un ramo de flores, que no me cabe por el culo ni el pelo de una gamba», sentenció. El entrenador del Jaén Paraíso Interior, Daniel Rodríguez (Jaén, 1978) también es de la escuela de los supersticiosos de aúpa, que si acaso se puede permitir «un no soy supersticioso porque da mala suerte». Según sus allegados lo es hasta extremos insólitos y, sin embargo, logró el ascenso a la mejor liga del mundo en 2013 y los mayores éxitos de su carrera y del fútbol sala andaluz con un equipo amarillo. El fútbol sala (también) es así. La vida.

Hace unas semanas certificó en un partido épico el pase a la Copa de España de fútbol sala, donde los jienenses volverán a pisar tierra santa. Allí, en el Quijote Arena de Ciudad Real, levantaron la Copa de España, tumbando al

FC Barcelona en la final por 4-6. Tocó el cielo ese día de 2015. El paraíso. Antes pasaron dos eliminatorias más, la de cuartos contra otro histórico que multiplicaba su presupuesto, el Pozo Murcia. Nadie creía en tal posibilidad. Ni ellos. El club no tenía reservadas habitaciones para el día después de cuartos, primera ronda que jugaban. Se las vieron y se las desearon para encontrar sitio para dormir todos.

A partir de entonces todo fue un sueño. Se presentaban como el primer equipo de la comunidad andaluza que disputaba la Copa de España en sus 26 ediciones. Y van, y la ganan. El único andaluz hasta la fecha que lo ha hecho. La historia del dos veces campeón de Europa (con el antiguo sistema de dos federaciones separadas) brillando de nuevo. Elogios por doquier a nivel nacional y hasta internacional, apodo del Olivo mecánico, preguntas y más preguntas para explicar tal éxito con gente de la tierra y sueldos de mileuristas y compaginándolo con otras profesiones, como el capitán y maestro José López. El tiempo solo ha confirmado lo que ya se sabía entonces: fue un milagro.

Para celebrarlo, Coca-Cola. Le pirra la Coca-Cola. Además de supersticioso el jienense se cuida mucho y es extremadamente competitivo. Secreto de su éxito y también lo que le lleva en alguna ocasión a levantar la crítica especialmente sobre los colegiados, a menudo con razón (pez pequeño pese a todo este Jaén FS), otras no tanto.

Obseso del fútbol sala, capaz de tirarse horas y horas pegado a los editores de vídeo haciendo montajes para el equipo, serio y educado, el menudo técnico, con hechuras de jockey en su época de jugador, como tantos otros en este deporte, todo lo dice con intención. «Es muy analista en lo psicológico», aseguran los que lo conocen en las distancias muy cortas. A los futbolistas les habla siempre de frente.

Cuando deja el balón y la pizarra le tiene 'embobado' su hija Rocío. Su mujer es su fan número uno y le sigue muy de cerca. Tanto que controla el

acceso de los aficionados en una de las puertas del pabellón de La Salobreja. El míster tiene mucho peso en un club que se lleva, pese a la profesionalización exigida, de un modo muy familiar. En ocasiones, literalmente.

Con tan solo 33 años el jienense, criado en el barrio de Peñamefécit, colgó las botas para coger las riendas del ilusionante proyecto del entonces Fuconsa en Segunda División, entrenando a excompañeros de vestuario. Ponía fin a una carrera de 17 años jugando. Con dos momentos destacando por encima del resto: el ascenso a División de Honor con el Jaén FS, aunque por la edad que tenía «igual no lo valoré tanto como debía»; y el trofeo recibido como mejor jugador de Córdoba después de una temporada «sensacional, en un equipo de jugadores de muy alto nivel».

En el lado opuesto, como peor recuerdo, el ascenso a División de Honor perdido con el conjunto jienense, faltando seis segundos de la prórroga del último partido de play off que les enfrentaba al Valencia Vijusa.

Compartió cancha con leyendas. Entre los que más le marcaron, «Daniel del Interviú y Quique del Pozo. Y como entrenador he tenido la suerte de conocer a muchos buenos, pero me quedo con Bruno García».

Cogió las riendas con toda una declaración de intenciones: «Quiero recuperar esa filosofía de entrega y juego, de un equipo aguerrido no exento de tratar la pelota adecuadamente. Que se sepa a qué jugamos». Voto a Dios que lo ha conseguido.

No era su primera experiencia en los banquillos: se proclamó campeón de España en categoría infantil y cadete con el Adecor. Además, en su etapa en Bujalance (División de Plata, Segunda actual) le tocó ejercer las funciones de jugador y entrenador a la misma vez. Un técnico, avisa, debe tener «capacidad de liderazgo y conocer bien el juego». Siempre está haciendo cursos de gestión de grupos o como ejercer de líder.

En contra de algunos de los cambios de reglas, que en su opinión le han alejado de su época mediática dorada, la de los Paulo Roberto Maravilla y compañía. «Hay gente que dice que ya está todo inventado. Sacar con el pie de banda para mí es un paso atrás. O el portero jugador, que influye demasiado», aseveró entonces.

Desde los banquillos logró dos play off de ascenso hasta llegar a la Primera, la antigua División de Honor, en 2013. Y ha conseguido mantener al equipo, jugar el play off al título, ganar una Copa de España e ilusionar a miles de jienenses que viajaron a Ciudad Real y volverán a hacerlo con el Paraíso Interior, empujado por el patrocinio de Diputación. Él ha sido el 'cerebro' de todo esta locura, convencido de que efectivamente el amarillo da mala suerte. A sus rivales.