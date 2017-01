La UJA acoge la reunión de lanzamiento del proyecto europeo de I+D+i Remind

La Universidad de Jaén ha acogido este lunes la primera reunión de lanzamiento del proyecto europeo de I+D+i Remind en el que participa el grupo de investigación de Sistemas Inteligentes Basados en Análisis de Decisión Difusos (Sinbad2) de la UJA, que tiene como objetivo la creación de una red para el desarrollo de tecnologías de recuerdo dirigidas a personas con demencia.

En la apertura de la doble jornada de trabajo de planificación, que finalizará este martes, han participado el rector de la UJA, Juan Gómez; el director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, Javier Gallego, así como Chris Nugent, catedrático de ingeniería biomédica de la Universidad del Ulster (Reino Unido) y coordinador principal del proyecto; Luis Martínez, director del grupo de investigación Sinbad2, y Macarena Espinilla, responsable del proyecto en la institución jiennense.

Gómez ha destacado la naturaleza del proyecto, cuyo fin es "poner la tecnología al servicio de la sociedad, y en concreto de las personas que tienen problemas de demencia y de sus familiares", al tiempo que ha valorado "la importancia de acoger una reunión de proyectos internacionales" como ésta.

"La internacionalización es un elemento fundamental porque una universidad moderna no puede estar de espaldas a otras universidades, por lo que acoger esta reunión de lanzamiento es algo muy positivo", ha puesto de relieve el rector.

El proyecto, denominado 'The use of computational techniques to improve compliance to reminders within Smart environments', persigue la creación de una red internacional e intersectorial para facilitar el intercambio de personal para progresar en el desarrollo de tecnologías de recuerdo, dirigidas principalmente a personas con demencia, que se puedan desplegar en entornos de inteligencia ambiental.

"El enfoque se centra en la formación de los participantes del proyecto con la finalidad de proponer soluciones de recordatorio que sean más eficaces y apropiadas en ambientes inteligentes. Todo ello, para mejorar la calidad de vida de las personas y ofrecer un envejecimiento positivo e independiente", ha explicado Macarena Espinilla.

Se extenderá durante cuatro años y contará con una financiación de 1.084.500 euros. La multidisciplinaridad del proyecto abarca a 16 socios de diez países que incluyen empresas, fundaciones y universidades de distintos países de Europa, Latinoamérica y Asia.

Junto a la UJA, el otro socio español será la Fundación Ageing Lab, creada con el fin de convertirse en una red de conocimiento sobre envejecimiento y surgida de la inquietud de investigadores de la UJA y de la empresa jiennense Macrosad.

A su vez, también participan en el consorcio la University of Ulster (Reino Unido), National University of Ireland (Irlanda), Lulea Tekniska Universitet, Hogskolan I Halmstad y Swedish Adrenaline AB (Suecia), Universita Degli Studi Di Firenze, I+ SRL y Associazione Novilunio Onlus (Italia), Karde As (Noruega), Kyung Hee University (Corea del Sur), Corporación Universidad de la Costa y Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia), Universidad Tecnológica Nacional (Argentina) y Academisch Ziekenhuis Groningen (Países Bajos).

Estancias

Los investigadores se nutrirán del conocimiento en distintas disciplinas mediante estancias en las sedes de los otros socios colaboradores para mejorar las sinergias en busca de las soluciones tecnológicas de recuerdo. Los participantes presentes en Jaén están realizando una descripción de los paquetes de trabajo y una planificación de esas estancias.

En concreto, los investigadores de la UJA realizarán 25 meses de movilidad en un total de 15 estancias. En ese sentido, Espinilla ha resaltado la relevancia de nutrirse de la experiencia de especialistas en diferentes sectores.

"Los entornos inteligentes son un área transversal. Para conseguir las soluciones propuestas, el proyecto necesita profesionales de entidades habituadas a tratar a personas con demencia, empresas especializadas que diseñen estos dispositivos electrónicos así como universidades que lleven a cabo la labor investigadora", ha comentado.

Se trata del primer proyecto a nivel europeo que se concede a la Universidad de Jaén en la línea de I+D+i del Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, enmarcado en la Acción Marie Sklodowska-Curie RISE (Research and Innovation Staff Exchange), que está enfocada a la investigación e innovación mediante el intercambio de personal.