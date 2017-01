Ideando la mejor escuela para el futuro

«A mis alumnos sólo les preocupa aprobar el examen. Todo lo que no esté relacionado directamente con las pruebas finales, no les interesa. ¿Qué podemos hacer para que abran la mente?». Cuestiones tan comunes en el profesorado como esta trataron de ser ayer resueltas. No se trató de una mera conferencia o curso para aprender pautas, sino de un coloquio real, en el que se compartieron experiencias y todos aprendieron de todos. Y es que de aprender saben bastante: todos son docentes.

Ayer, sábado 21 de enero, se celebró un ‘Open’ en Jaén, organizado por la Asociación para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje Hilos para educar. El #OpenJaén –con este hashtag se siguió a través de las redes sociales– es una reunión preparatoria del próximo Eabe, el noveno que se celebra ya, que tendrá lugar del 30 de marzo al 1 de abril en Almería.

Eabe nació en 2009 como Encuentro Andaluz Blogs Educativos y se ha convertido en un espacio abierto a toda la comunidad y cita de referencia para docentes innovadores de toda España, en esta ocasión, también de Iberoamérica, a los que une su pasión por la educación y las nuevas tecnologías.

En el #OpenJaén se dieron cita más de cien docentes de diferentes niveles educativos y familias de toda España, Málaga, Sevilla, Almería, Granada, Córdoba, Jerez, Madrid, Cáceres, Murcia, Alicante pero, sobre todo, de Jaén. El trabajo, que se desarrolló a través de la metodología de equipos cooperativos, estuvo centrado, fundamentalmente, en poner en común qué necesitan los docentes para seguir creciendo en su profesión y mejorar el sistema educativo y qué les funciona a cada uno en sus aulas para darlo a conocer al resto y enriquecer su labor.

Patricia Huertas, socia fundadora de la asociación Hilos para Educar y maestra en un centro de Mancha Real, comentó ayer a IDEAL que el contenido del encuentro estuvo «centrado en la innovación y la metodología activa para crear grupos de trabajo a través de las redes, del claustro virtual, etc.». «Básicamente buscamos que haya una educación del siglo XXI en el siglo XXI, no la tradicional que todavía se ve en muchas escuelas», añadió la docente.

Patricia Huertas cree que «se ha avanzado mucho» en cuanto a innovación tecnológica en la enseñanza, pero aún queda «darle difusión y documentar lo que se está haciendo». «Finlandia está muy lejos, pero en España se están haciendo muchas cosas. Hay maestros que usan robots en el aula, enseñan a través de juegos o clases invertidas en las que el maestro encauza al alumno en el aprendizaje ofreciéndole herramientas de búsqueda», recalcó.

Poner en común experiencias

Así, se establecieron siete grupos heterogéneos de trabajo –de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Universitaria y de familia– en los que cada persona adquiría un rol. Al inicio del evento se recogió información de lo que más interesaba, por lo que los grupos sirvieron para poner en común problemas, experiencias y posibles soluciones.

Durante la jornada se realizó de forma paralela un panel de cata en el que colaboraron alumnos del IES Fuente de la Peña. Este centro ha organizado recientemente un Museo del Aceite internivelar e intercentros, que dieron a conocer a los asistentes. Como colofón al encuentro se contó con el grupo Panaceite, que cerró el acto con melenchones típicos de Jaén.

Los docentes que se dieron cita ayer creen «que otra educación es posible» y apuestan por un modelo formativo igualitario, más informal y horizontal basado en el intercambio de experiencias y la generación de proyectos innovadores, con un único objetivo: formar redes de aprendizaje que den respuestas a las necesidades educativas de la sociedad del s XXI.

El evento fue seguido desde todos los rincones del mundo a través de las redes sociales, ya que se utilizó la herramienta Periscope para retransmitir en directo las actividades.