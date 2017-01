El manto blanco se amplía

Para algunos, un incordio. Para otros, un reclamo. Los hay que ayer la vieron por primera vez y también los que no recordaban la última vez que visitó la provincia. Porque ayer nevó. Y, por lo general, provocó emoción, selfies y ganas de que cuajase para ver teñido de blanco el Santo Reino. La nieve hizo acto de presencia en la capital jienense, aunque la intensidad de las precipitaciones no fue suficiente como para cuajar sobre tejados y asfalto.

La última de las nevadas en la capital fue en 2010 y entonces sí que llegó a cubrir de blanco toda la ciudad. Desde ese año, la nieve solo se había aproximado a los puntos más altos del término municipal, pero no al casco urbano.

Desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía señalaron que se produjo una decena de incidencias, principalmente por la acumulación de hielo y nieve. Concretamente, se vieron afectadas las localidades de Cabra del Santo Cristo, La Hiruela, Santiago Pontones, Segura de la Sierra, Mancha Real y Hornos.

La última de las nevadas en la capital fue en 2010 y llegó a cubrir de blanco toda la ciudad

La Subdelegación del Gobierno avisó a través de su cuenta de Twitter del estado «condicionado» de la circulación por la nevada en la A-4 desde Santa Cruz de Mudela a Almuradiel -25 km de recorrido-, así como de la prohibición de circulación de camiones y articulados en la A-317 a la altura de Segura de la Sierra, desde el kilómetro 23 al 76 por pavimento deslizante

Hubo otras dos incidencias de tráfico, aunque aún está por confirmar si las condiciones meteorológicas adversas fueron las causas. La primera se produjo sobre las 12:00 horas, cuando quedó cortada al tráfico la carretera del Puente de la Sierra en Jaén (JA-3210) en ambos sentidos por desprendimientos. Pasadas las 17:00 horas reabrió al tráfico.

Además, alrededor de las 18:15 de la tarde un autobús se salió de la calzada en la Avenida de Madrid, a la altura del número 18, atropellando a una persona, que resultó herida. Técnicos de mantenimiento se dirigieron al lugar para reparar un semáforo, contra el cual se chocó el autobús.

Asimismo, unos 20 alumnos de diversas poblaciones pertenecientes a los términos de Santiago-Pontones y La Iruela no asistieron a clase como consecuencia de los efectos de la nieve caída en estas zonas. Según indicaron Europa Press desde la Delegación del Gobierno andaluz, se trata de estudiantes de pequeños núcleos diseminados en estas áreas de sierra de Cazorla y Segura, situadas al este de la provincia y donde más común es la llegada de los copos.

En concreto, los alumnos de la pedanía irolense de El Palomar no fueron al colegio porque el transporte público no pudo pasar a recogerlos, mientras que en Santiago-Pontones los de la aldea de Marchena no pudieron acudir por la abundante nieve.

En este último término municipal, además, alumnos de Coto-Ríos tampoco asistieron a clase, así como los de Pontones, tanto en el caso de los de Primaria en el colegio ubicado en esta población como los de Bachillerato que estudian en el instituto de Santiago de la Espada.

Por otra parte, Juan Luis Ávila, responsable de COAG-Jaén, indicó en declaraciones a IDEAL que el temporal «no ha causado daños» por ahora en los cultivos salvo por el frío, que está haciendo que se interrumpa la recolección. «No pasa nada si cuaja la nieve, lo malo es cuando en los lugares en los que ha nevado se despeja por la noche y la nieve se congela, eso sí es peligroso. Es lo que pasó en 2005, nevó y al día siguiente el cielo quedó limpio, la temperatura descendió y hubo daños importantes», añadió.

Estado de las carreteras

La red autonómica de carreteras en la provincia de Jaén, en la que la mayoría fija la mirada de cara a posibles desplazamientos, está lista para solventar cualquier incidencia, con un dispositivo formado por siete máquinas quitanieves, 50 medios mecánicos y 140 técnicos. El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, afirmó a Europa Press que cuenta con los equipos de conservación «operativos al cien por cien 24 horas» ante el frío y la llegada de la nieve, especialmente, en la comarca de Segura. Valdivielso explicó que los copos hicieron acto de presencia ayer tanto en esa zona, donde cuajaron, como en otras de Cazorla y Mágina en las que no llegaron a solidificarse.

En previsión de lo que se avecinaba estos días, desde el pasado jueves se han estado realizando labores preventivas, saliendo todas las madrugadas a los puntos donde siempre hay conflictividad para echar sal y evitar la formación de placas de hielo y la acumulación de nieve. Esas áreas más conflictivas se encuentran en la carretera A-6050 Jaén-Valdepeñas de Jaén, sobre todo en este último municipio; los puertos de Tíscar y de las Palomas, la zona de la Bolera, el área de La Fuensanta, de Huelma a la provincia de Granada, y también en Mágina en el eje Huelma-Cambil.

También la comarca de Segura, donde se encuentra el nudo del plan de viabilidad invernal de la provincia y donde hay más kilómetros afectados por nieve. En concreto, la A-317, sobre todo en el tramo de Hornos a Santiago de la Espada donde estuvieron trabajando tres máquinas. Igualmente, a la A-6305, la antigua carretera de Santiago de la Espada, denominada de la garganta de Hornos, una vía secundaria en la que se obligó al uso de cadenas por precaución. Los quitanieves también trabajaron en la A-6301, que conecta Cortijos Nuevos y Beas de Segura, uniéndose equipos de sal para labores preventivas en el área de Siles.

En el caso de Jaén capital, el Ayuntamiento, en coordinación con el Patronato Municipal de Asuntos Sociales, reforzó el operativo especial puesto en marcha durante estos días para tratar de proteger a las personas sin techo. De esta forma, se está haciendo un seguimiento durante el día y por la noche y hasta el próximo fin de semana a los lugares o espacios públicos frecuentados por aquellas personas que viven en la calle.

A nivel andaluz, la Consejería de Fomento y Vivienda ha intensificado para estos días en las provincias de Almería, Cádiz, Jaén, Granada y Málaga los trabajos enmarcados en el Plan de Vialidad Invernal de este año para garantizar la seguridad vial de la red de carreteras de titularidad autonómica, de forma que el dispositivo reforzado que tiene desplegado la Junta cuenta con una dotación material y humana compuesta por 558 operarios, 40 quitanieves, seis retropalas y tres motoniveladoras, que están actuando en las vías más afectadas, disponiendo además de 5.000 toneladas de sal para mitigar los efectos de la nieve y el hielo en el asfalto.

Previsiones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto de nuevo aviso naranja por nevadas para hoy, desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas, para las comarcas de Cazorla y Segura, con avisos amarillos por nevadas. En la capital, no se espera lluvia ni nieve durante el día, y las temperaturas oscilarán entre los 0 grados centígrados de mínima y los 9 de máxima.

A nivel nacional, un total de 37 provincias estarán hoy en aviso por el temporal que dejará nevadas especialmente copiosas en el sureste de la Península y que provocará también que muchas provincias activen la alerta por lluvia, viento, bajas temperaturas y fenómenos costeros en zonas de la Península y las Islas Baleares, según la Aemet.

En términos generales, a lo largo del viernes los cielos estarán nubosos o cubiertos en toda la meseta sur del país, con precipitaciones más fuertes en la zona este de la Península; mientras que en el norte y, particularmente, en el noroeste, sólo habrá intervalos nubosos, pudiendo estar incluso poco nuboso en Galicia, Cantábrico, Navarra y mitad oeste de Pirineos.