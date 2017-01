Espíritu internacional con sólo 16 años

Hay una frase que marca toda experiencia en el extranjero durante una semana, un cuatrimestre o un año completo, en el llamado programa Erasmus. Es una máxima que acompaña al estudiante desde incluso antes de partir, pero que sobre todo inunda su mente cuando vuelve al finalizar el mismo. 'Once Erasmus, always Erasmus'. Algo así como 'una vez que te conviertes en Erasmus, siempre lo serás'. El programa, que celebra en 2017 sus 30 años de vida con más de tres millones de beneficiarios, puede solicitarse en la universidad. Aunque algunos centros se adelantan.

Es el caso del IES Santa Catalina de Alejandría, centro coordinador del proyecto Partners in High Tech, una asociación estratégica entre cinco centros educativos europeos para el intercambio de buenas prácticas y el progreso en la internacionalización de institutos, financiada por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+.

Está dirigido a alumnos de 16 a 18 años (1º y 2º de Bachillerato) e incluye cuatro semanas de intercambio en Oisterwijk (Holanda), Ellesmere Port (Reino Unido) o Monterotondo (Italia), además de otras actividades, como visitas a centros de investigación o a enclaves turísticos de relevancia. Esta última semana de enero -del 15 al 22- está siendo muy especial para el programa, ya que más de una decena de estudiantes internacionales ha visitado Jaén. Los compañeros de Bachillerato participantes en el programa les han hospedado en sus casas y les han acompañado en una semana que, seguramente, será inolvidable para ellos.

Ayer el alcalde de la ciudad de Jaén, Javier Márquez y el concejal de Personal y Comunicación, Miguel Contreras, recibieron al grupo, unos 40 alumnos. Javier Márquez les dio la bienvenida y aprovechó para contarles las excelencias de Jaén, Capital Mundial del Aceite de Oliva y que disfruten de su rico patrimonio histórico y cultural, así como de su gastronomía. Tras ello, les tocó visitar el Castillo de Santa Catalina, donde expresaron sus impresiones sobre la ciudad, el programa y la Europa que quieren para el futuro.

Samuele Raponi es uno de los alumnos visitantes. Viene de Italia y afirmó haberse sentido sorprendido por la Catedral de Jaén, además de por la gente de la ciudad. «Los estudiantes y el ambiente del instituto me han gustado mucho. Creo que el programa Erasmus es una oportunidad para ampliar nuestros horizontes y conocernos, porque hoy en día se intenta crear murallas, así que tenemos que estar juntos como pueblo de Europa y no como italianos, turcos o españoles. Quiero una Europa que supere las dificultades y esté unida como un pueblo», destacó el italiano.

En el caso de Ben Rimmer, inglés, las «vistas» de la ciudad de Jaén han sido lo que más ha llamado su atención. «Todos los rincones de la ciudad son increíbles», apostilló. En cuanto al proyecto Partners in High Tech, lo calificó de una «gran idea», «Puedo experimentar culturas que de otra forma no hubiese podido nunca conocer, además de estar con gente maravillosa». Su opinión sobre la Europa del futuro podía ser algo diferente a la del resto, ya que ha experimentado la votación a favor del Brexit en primera persona. Sin embargo, Ben lo tiene claro: «quiero una Europa en la que todo el mundo esté unida».

De Holanda viene Sanne van Berkel, una enamorada de la comida jienense que califica la experiencia vivida en España como «genial», ya que le ha permitido «conocer a gente nueva y aprender un idioma». En la misma línea se pronunció Ogulcan Taçdögen, de Turquía, quien resaltó las «históricas calles de Jaén» y, como no, las tapas. «Está siendo una experiencia genial, nos está permitiendo conocernos y aprender culturas, es una gran oportunidad. Para Europa quiero sobre todo la paz, especialmente en mi país», indicó el turco. Razón no le falta.

Lo que tienen en común

No sólo los visitantes tienen una idea clara de lo que quieren para su futuro. Los alumnos del IES Santa Catalina de Alejandría demostraron su visión internacional y su espíritu crítico. Es el caso de María Martínez, encargada de acoger a una estudiante turca. «He querido que no se sienta excluida, sino que vea que es una más, enseñándole tradiciones y platos típicos. Lo único es que, como ella es musulmana, no puede comer jamón. He intentado que no se aprecien las diferencias que tenemos, sino más bien lo que hay en común», apostilló. La jienense reclamó una Europa «unida, que sepa afrontar los momentos difíciles y no opte por la separación». Se siente afortunada por su participación en el programa, ya que «no todos tienen la oportunidad de disfrutar de algo así». «Estamos sabiendo disfrutarlo y aprovechar las ventajas», añadió.

Belén Campos es otra de las jienenses participantes. «Cuando las personas se mezclan aprenden muchos las unas de las otras, así que creo que estamos aportándonos cosas mutuamente. He visto cómo no soy la única persona del mundo y cómo mi forma de vivir tampoco es la única. Estoy aprendiendo a ser mejor», manifestó la alumna.

Belén Campos se siente «privilegiada» por la oportunidad, porque es «una forma de aprender algo que no se imparte en el colegio». «Nos socializamos y vemos como no hay barreras entre nosotros, viajar es una gran oportunidad», destacó. Por último, recalcó que quiere una Europa «que ayude a los que están abajo, no sólo a los de arriba» y que acabe «con todo lo malo que hay en cada país.

Irene Martínez también es de Jaén. Se ha esforzado, asegura, porque la compañera extranjera a la que acoge «se sienta cómoda» en su casa y no «una simple 'guiri'». «Al estar subvencionado nos sale gratis, por lo que es una oportunidad para aquellas familias que de otra manera no podrían permitírselo», indicó. «Es bonito ver como viven otras personas y relacionarnos entre nosotros», concluyó.

Por último, Marcos Alcázar, jienense, manifestó que ha «implicado» a sus compañeros visitantes en la cultura. «Como todo, creo que hay que saber cómo aprovechar esto y estar concentrado en la imagen que quieres trasmitir, ya que somos un escaparate al resto de Europa. No quiero que todos seamos iguales, sino que dentro de nuestras diferencias cooperemos», afirmó.

Lo que está claro es que este grupo de estudiantes, tanto los jienenses como los visitantes, han roto todas las barreras -si es que las había-. El afán por conocer, viajar y salir de su zona de confort ya se ha instalado en ellos. Y aunque aún les falte un poco para estudiar un año completo en el extranjero con el tradicional programa, estos alumnos ya pueden decir eso de 'Once Erasmus, always Erasmus'.