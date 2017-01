El Conservatorio Superior de Música, en el curso 2019-20, «siendo optimistas»

Con el ruido de la máquina miniexcavadora haciendo una zanja en la biblioteca y con las estanterías vacías llenas de polvo comenzó ayer la visita de responsables de la Junta de Andalucía a las obras de rehabilitación y mejora del edificio histórico de la calle Compañía, que alberga los dos conservatorios de música de Jaén. Aunque desde el fin de las vacaciones de Navidad sólo están en el mismo los 190 alumnos y 60 profesores del Conservatorio Superior Andrés de Vandelvira, mientras que el millar que integra el Conservatorio Profesional Ramón Garay está desde el pasado lunes en el colegio público Muñoz Garnica, en el barrio de Santa Isabel, donde seguirán hasta el curso próximo.

Ambos lugares fueron visitados por el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Juan Manuel López, quien puso el acento en que el traslado en provisional, mientras duren las obras, y que las enseñanzas del Conservatorio Superior utilizan la parte del edificio no afectada por las grietas ni por las obras. También dijo que las obras tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto inicial de 165.000 euros, aunque ambos aspectos están sujetos a modificaciones hasta conocer la causa de las grietas, para lo cual lo primero ha sido hacer una cata en la biblioteca, con el fin de conocer el estado de los cimientos, que en principio es óptima en esta zona, próxima al patio interior. Por lo que harán otras catas y, si descartan problemas de cimentación, continuar con otras posibles hipótesis, como aguas subterráneas o un sobrepeso del inmueble, antiguo convento de los Jesuitas, construido a primeros del siglo XVII y por tanto con cuatrocientos años de antigüedad.

La delegada dijo que la prioridad es el Conservatorio Superior y que la Escuela de Danza tendrá que esperar

Las obras comenzaron hace unos días y tienen como fin estabilizar el edificio, arreglar las grietas y sustituir las carpinterías de algunas aulas. «Toda la actuación está encaminada a que las clases se retomen con total tranquilidad y las familias, alumnado y profesores trabajen con total seguridad», declaró el director general, para quien la alarma creada por las grietas fue «injustificada», pues estas aparecieron con anterioridad (un testigo de obra colocado en una pared tiene la fecha de 8 de enero de 2016) y ya habían previsto solventarlo. De ahí que la Junta no fuera partidaria de la mudanza en un principio, por el trastorno que supone, aunque no hay mal que por bien no venga y dijo que ahora las obras se harán con más libertad y «con todo el tiempo necesario».

La delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero, informó del traslado en Navidad al Muñoz Garnica, elogió el esfuerzo de todos y la supervisión de APAE y los servicios de Planificación e Inspección. Y concluyó que hay satisfacción de las familias y la comunidad educativa con las nuevas instalaciones, en particular con las condiciones acústicas. «Está en unas condiciones muy dignas, aunque obviamente no sea un conservatorio», apostilló.

La mudanza ha supuesto habilitar 36 aulas en la segunda planta del colegio, 7 en la primera y 19 en el sótano, incluyendo aulas individuales y de música de cámara. Junto con el traslado de todo el instrumental. La actuación completa ha tenido un coste de 200.000 euros.

La sede del Superior

Por su parte, el director del Conservatorio Superior, Pedro Pablo Gordillo, subrayó el esfuerzo hecho para adaptar los horarios a las dependencias libres de obras en la calle Compañía y comentó que las clases se han retomado «con normalidad», dentro de lo que es una «situación excepcional, pero que había que acometerla». Eso sí, sobre la nueva sede a la que aspiran desde el principio, deseó que «lo antes posible».

La delegada dijo que esta es «una apuesta decidida» de la Junta (aunque desde que se implantó el grado superior se viene hablando de ella) y que están pendientes de resolver los problemas urbanísticos del solar del Bulevar, una vez acordado con el Ayuntamiento el cambio de uso del suelo. A la par, la Junta trabaja en el proyecto técnico. El inicial dijo ya está revisado y con las correcciones hechas y ahora se va a comenzar a hacer el proyecto de ejecución material (a su licitación se presentaron muchas empresas), con un plazo de seis meses, para a continuación sacar a concurso las obras.

La delegada y el director general rechazaron dar fechas, y más después de que no se hayan cumplido los dos cronogramas establecidos estos años. López dijo que «siendo muy optimistas» podría estar para el curso 2019-20, pero puso el acento en las dificultades del proyecto, urbanísticas y de incorporación de restos arqueológicos y por los «requisitos especiales de un conservatorio», aunque dijo que no han parado y que lo importante es «no perder el paso». Y que este año se incorporará la partida económica del Conservatorio Superior a Plan de Infraestructuras.