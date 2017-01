Dos de los concejales no adscritos piden no sentarse en el pleno junto a su excompañera en Ciudadanos

Los concejales no adscritos Víctor Santiago e Iván Martínez han presentado este jueves un escrito al secretario del Ayuntamiento de Jaén para solicitar su reubicación en el salón de plenos y así no tener que sentarse junto a su excompañera de Ciudadanos y ahora también concejala no adscrita Salud Anguita.

Según han indicado en dicho escrito, al no pertenecer a ningún grupo político tras su salida Ciudadanos, entienden que "no se encuentran situados de una manera idónea, teniendo en cuenta que en la composición de pleno actual, a su lado está la concejal Salud Anguita, con la que rompieron relaciones políticas y personales hace tiempo" y con la que mantienen "un enfrentamiento laboral y personal".

Así, Santiago y Martínez consideran que como concejales elegidos por la ciudadanía "deben de ser un ejemplo para la misma". Aseguran que con su petición de no sentarse juntos "buscan evitar cualquier choque" con Salud Anguita y también "manchar la imagen tanto de la ciudad como la del propio Ayuntamiento".

Para los dos ediles no adscritos, su excompañera "sólo busca un proyecto individualista con intereses personales, sin considerar el objetivo esencial que nos dieron las urnas al servicio de la ciudad y sus habitantes".

La petición la han cursado buscando que sea efectiva de cara al próximo pleno ordinario del mes de enero que se celebrará el viernes, 27 del presente.