El marido absuelto en 2014 del 'crimen de la enfermera' reclama al Estado medio millón de euros

Más de cuatro años después de la muertes de su esposa, en octubre de 2012, y casi tres de que fuera absuelto por un jurado popular de la Audiencia Provincial, en mayo de 2014, el funcionario de la Universidad de Jaén Jesús Arteaga, que pasó nueve meses en prisión acusado de ser el autor del entonces denominado 'crimen de la enfermera', ha decidido reclamar al Estado la indemnización correspondiente, «por los daños morales» que le supuso la prisión, cifrada en medio millón de euros, según informó ayer El País en su edición digital.

«Me sentí muy impotente en la cárcel. Pasé del dolor por la muerte de mi mujer al sufrimiento», indica. «Se dijeron muchas mentiras; lo de la infidelidad lo habíamos superado [estuvieron en un psicólogo]. Nos llevábamos bien e incluso teníamos planeado un viaje. No me gustaba lo del propofol (anestésico intravenoso de corta duración), pero nos queríamos.», declara.

El fiscal y la Junta de Andalucía, personada en el caso, pidieron 18 años de cárcel por el presunto asesinato de la mujer. La Fiscalía no recurrió el veredicto de inocencia y la sentencia resultó firme.

La enfermera Antonia González apareció muerta en su domicilio. El veredicto del jurado popular concluyó, por unanimidad, que no quedó acreditada la culpabilidad del marido, entre otros motivos, porque no pudo determinarse la data de la muerte, «al no haberse tomado la temperatura rectal» del cadáver y la «ambiental» de la habitación en la que se encontraba, y el intervalo de tiempo que se ha ofreció fue «demasiado largo» para probar la culpabilidad del acusado.

Además, el cadáver no tenía «signos de defensa ni de lucha», ni tampoco «desorden ni signos de lucha» en el domicilio. En cuanto a las «lesiones» que los forenses hallaron en la autopsia, el jurado considera que «no se puede probar de forma categórica que se produjeran en vida, pudiéndose ser 'post-mortem', dada la posición del cuerpo y el tiempo transcurrido hasta levantar el mismo.