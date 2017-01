El acalde pedirá también al CSD que financie el palacio de deportes

"Si hay que pedirle también al Consejo Superior de Deportes, se pide", ha afirmado en la mañana de este martes el alcalde jienense, Javier Márquez (PP), en referencia al palacio de deportes que necesita la ciudad y en especial el club Jaén Paraíso de Interior para que pueda seguir en la máxima categoría del fútbol sala nacional, ya que dentro de año y medio no podrá seguir jugando en el pabellón de La Salobreja por no reunir las condiciones. "No nos cerramos a que sea el CSD o la Diputación. No nos vamos a cerrar puertas", ha añadido, si bien ha insistido en que sea la Junta de Andalucía la que lo financie. Esta ya le dijo el verano del año pasado que puede hacerlo al 50%.

El PSOE propuso hace unos días que la otra mitad la financie el CSD, dependiente del Estado, "que nunca ha invertido nada en Jaén ni con este ni con anteriores gobiernos municipales", como ha insistido esta mañana también el portavoz socialista, Manuel Fernández, y el que resto, unos 600.000 euros en dos anualidades, lo aporte el Ayuntamiento. El alcalde ha declarado que el Consistorio no puede por ley hacer inversiones, dada su deuda con los planes de pago a proveedores, mientras que el portavoz socialista ha negado que sea así, aludiendo a que en el borrador de presupuestos del Ayuntamiento para 2017 figura de hecho un anexo de inversiones.

El regidor mantiene que el Consistorio se encargaría del proyecto técnico y de la dirección de obra, además de aportar el terreno, en el barrio de Expansión Norte, cuyo valor ha cifrado en unos 1,2 millones de euros ("unos doscientos millones de pesetas", ha dicho). El portavoz socialista, por su parte, señaló que todos los ayuntamientos ponen además el terreno, puesto que la infraestructura queda al final como propiedad municipal. El alcalde ha insistido en que tiene que ser la Junta quien financie el palacio de deportes, junto con la Diputación Provincial, poniendo el ejemplo del pabellón Quijote Arena, de Ciudad Real, donde se disputará la Copa de España de fútbol sala. Para ello, ha anunciado que hoy mismo ha enviado un escrito a la presidenta andaluza, Susana Díaz, para salvar este 'match-ball'. "Porque parece que nos ha mirado un tuerto y no tenemos derecho", ha dicho sobre lo que considera una discriminación de la Junta hacia Jaén.

Más factible es la construcción de un pista de atletismo de ocho calles, también solicitada por el alcalde al consejero de Deportes el verano pasado. Una vez obtenido el visto bueno al anteproyecto, el alcalde encargó ayer la redacción del proyecto a los técnicos municipales, para que lo remitan a la Junta, favorable a subvencionar su construcción.