Los alumnos dejan de ir al colegio Capilla de San Andrés por el frío y sin calefacción

Con el descenso térmico y la calefacción averiada, el colegio público Santa Capilla de San Andrés registró ayer muchas bajas entre sus alumnos, con la comprensión de los profesores que no avanzarán en el temario hasta que la situación vuelva a la normalidad. Porque ayer la empresa de mantenimiento no pudo arreglar la avería y, aunque el suministro eléctrico volvió a la instalaciones a media mañana, lo hizo con la recomendación de no utilizar demasiado los pequeños calefactores de aire aportados por el Ayuntamiento de forma provisional.

Medida insuficiente que motivó que un grupo de madres de alumnos protestara a primera hora de la mañana en la Concejalía de Educación (vacante desde que la concejala, Francisca Molina, tuviera que dimitir el diciembre para asumir la Subdelegación del Gobierno). El mayor consumo eléctrico ocasionó el jueves varios cortes de luz durante las clases y que a la una y media de la tarde el centro se quedara totalmente sin energía.

También reclamaron el arreglo de la calefacción ante la ola de frío anunciada. La empresa de mantenimiento está a la espera de recibir del fabricante en Alemania las piezas necesarias y confía en arreglar la caldera antes del martes próximo. Los padres y madres del colegio decidieron esperar hasta entonces y si el martes no está arreglada, no llevar ningún niño al centro.

Por su parte, el PSOE jienense lamentó ayer que «muchos alumnos» del colegio faltaran ya ayer a sus clases «por la incompetencia» del equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento para arreglar la avería en la calefacción del centro, de modo que no han acudido para evitar el frío en el aula. Así lo señaló en una nota la concejala María Isabel Lorite, quien explicó que muchos padres y madres han preferido no llevar a sus hijos, por lo que en algunas aulas «las ausencias han sido de hasta un 70%» de los estudiantes.

A su juicio, es «inaceptable» que una buena parte de la comunidad educativa del San Andrés (253 escolares de diferentes edades), haya tenido que optar por no acudir a recibir sus clases porque el Consistorio «sigue sin darles la solución a un problema del que se lleva avisando seis meses desde la dirección y el 'ampa'». «Ahora, con una ola de frío encima, quieren que se calienten todos con seis calefactores, 42 niños por aparato, y eso si no hay cortes de luz, una vergüenza», agregó la edil socialista.

«Es lógico que muchos padres hayan hecho hoy (por ayer) el sacrificio de dejar a sus hijos en casa porque la situación es de todo punto inaceptable», valoró.

Sin concejal

También lamentó que los padres no tengan un interlocutor político en el Ayuntamiento, ya que el equipo de gobierno les dice que no se ha nombrado concejal del área aún tras la marcha de Francisca Molina a la Subdelegación del Gobierno. «Es una falta absoluta de respeto. Esta mañana han acudido a la Concejalía un grupo de padres y esta ha sido una de las excusas que se les han dado. Que no utilicen excusas para tapar su incapacidad», incidió Lorite, para quien el alcalde, Javier Márquez, tendría personalmente que estar encargándose de este asunto.

En su opinión, lo que se está dando es una razón más para que los jienenses vean el «descontrol» que tiene el PP en el Ayuntamiento, «ahora nada menos que con los niños de un colegio público».