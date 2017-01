Detenido por empujar a los policías que le impedían conducir borracho

Empeñado en conducir. La Policía Local de Jaén ha detenido a un hombre de 29 años y vecino de Andújar acusado de resistencia grave tras “arremeter con empujones en varias ocasiones, desobedecer e insultar a los dos policías locales que intentaban impedir que condujera su vehículo al presentar evidentes síntomas de embriaguez”, según ha informado el Ayuntamiento este viernes en una nota.

Los hechos ocurrieron sobre las 2:30 horas de la pasada madrugada en el interior del aparcamiento municipal Avenida, en el centro de la capital. Allí se personó una dotación de la Policía Local después de recibir el aviso por parte del controlador del 'parking' de que una persona en aparente estado de embriaguez pretendía sacar su vehículo a la vía pública sin la capacidad para hacerlo con las condiciones necesarias de seguridad.

Los agentes se encontraron con una actitud “prepotente y desconsiderada de este hombre”, que “desoyó en todo momento” las indicaciones para que no condujera hasta determinar su estado mediante un test de alcoholemia, que no le depararía ninguna responsabilidad al no haber conducido aún y tratarse de una medida cautelar de seguridad vial. Sin embargo, el hombre comenzó a insultar a los agentes, arremetió contra ellos con varios empujones y ofreció una activa resistencia para ser identificado y detenido.

Los policías no resultaron heridos. El uniforme de uno de ellos sufrió desperferctos. Los agentes decretaron la inmovilización del vehículo y el hombre en cuestión fue detenido y puesto a disposición judicial, acusado de un presunto delito de resistencia grave a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.