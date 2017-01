Sin calefacción, sin luz y sin paciencia

Hay imágenes que describen toda una situación: los padres y madres de los alumnos del colegio público Capilla de San Andrés reunidos ayer por la tarde con carácter de urgencia y, como no había electricidad en el centro desde el mediodía, tuvieron que hacerlo en el pasillo próximo a la calle donde se veía algo.

Allí también se vio su malestar por la solución provisional dada por el Ayuntamiento de Jaén a la avería en la caldera del colegio: la colocación de siete pequeños calefactores de aire, que se sumaron a otros que tenía el centro, más antiguos y utilizados estos días en las aulas de Educación Infantil, más los que llevaron algunos profesores. Pero sobre todo hay malestar, según señalaron desde la 'ampa', por la falta de atención. Y ponen como ejemplo que el suministro eléctrico quedó interrumpido a la una y media de la tarde y durante el resto del día no apareció nadie a arreglarlo. «Hay mucha dejadez», se lamentan.

El centro dio parte al Ayuntamiento del corte en el suministro. Antes, los calefactores habían ocasionado varias interrupciones en una instalación eléctrica que no está preparada para tal demanda de energía. Desde el Ayuntamiento les indicaron que hoy a las 8 de la mañana habrá un técnico en el colegio.

Los padres han quedado a la hora de inicio de las clases, las 9 de la mañana, para ir a protestar a la Concejalía de Educación, «porque la medida adoptada no vale para nada», señalan desde la asociación de madres y padres de alumnos.

Para la siguiente medida de protesta esperarán al martes, a ver si se cumple el anuncio hecho anteayer de que las piezas de la caldera averiada llegarán a Jaén entre hoy y el lunes, procedentes de Alemania. Si para entonces no está arreglada la caldera del centro, decidirán no llevar sus hijos al 'cole'.

En la reunión con el concejal de Personal y Comunicación, Miguel Contreras, y con un responsable de la empresa de mantenimiento de las calderas de los colegios, este último informó a los representantes del 'ampa' y del consejo de dirección del centro educativo que no tenían las piezas necesarias para arreglar la caldera y que llegarían entre hoy y el lunes. Fue entonces cuando la directora del colegio, Lola Vico, reclamó una solución alternativa mientras tanto.

El concejal reiteró ayer que volverán a ponerse en contacto con la empresa de mantenimiento. «Nosotros somos los primeros interesados en solucionar la avería, junto con la empresa. Pero no está en nuestra mano fabricar la pieza ni que la caldera sea alemana y un modelo que no tiene recambios aquí. En este caso, la centralita, que además tienen que programarla en Alemania», señaló Miguel Contreras. «Las explicaciones a los padres y la dirección se las dio la empresa de mantenimiento para que viesen que no era por dejadez ni por otros motivos del Ayuntamiento», añadió.

La caldera llevaba meses dando problemas pero sin romperse. Hasta que el día 16 de diciembre se rompió y ya no hubo arreglo posible. La empresa de mantenimiento pidió al servicio técnico de Granada que la arreglara y este dijo que necesitaban varias piezas, que pidieron al fabricante alemán, cerrado entre los días 23 de diciembre y 9 de enero, para hacer inventario.

A la oposición

El concejal del equipo de gobierno lamentó por otro lado que el Ayuntamiento «atienda las peticiones» que les hace el centro y que la oposición, «sin tener ni idea, se dedique a criticar», dijo en referencia a las denuncias hechas esta semana por el PSOE y ayer por Jaén en Común (JeC), que tachó de «esperpento» el que el gobierno local (PP) haya ofrecido como alternativa «seis pequeños calefactores de aire, similares a los que se utilizan para pequeñas habitaciones como aseos, que además han provocado continuos fallos en la red eléctrica» del centro.

«Si esta es la forma en la que el PP pretende mantener una adecuada temperatura en un colegio, quizás sería más apropiado que cediesen una instalación del propio consistorio, como el Salón de Plenos, para que los niños y niñas puedan recibir sus clases», exclamó el portavoz de JeC, Manuel Montejo.

A su juicio, es «inconcebible que ante una situación que se remonta al mes de octubre y de la que tuvieron conocimiento a mediados de diciembre, el alcalde se escude en una pieza que tiene que llegar de Alemania, como si viviéramos en otro siglo».

Asimismo, criticó que se pretenda que «los padres y madres se callen con seis estufas». Para Montejo, «detrás de una excusa tan peregrina sólo puede haber otros motivos, que como suele ocurrir en este Ayuntamiento, tengan más que ver con las arcas municipales». Por lo que exigió al alcalde, Javier Márquez, «una solución inmediata» y que evite que la semana que viene los niños se queden sin clase ante la anunciada ola de frío.