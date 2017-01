Ya dijimos adiós al año 16 pero todavía arrastramos algunas de las frases y expresiones que lo definieron a lo largo de su vida en la ciudad de Jaén y en su provincia. Estas son algunas de ellas: ¡Me encatidubi! ¡illo! ¡Esto es vieja política! Las obras del museo ibérico se acabarán en el próximo trimestre. Estamos ante la consolidación de la recuperación económica. ¡Hasta luego Mari Carmen! Este alcalde lo único que hace es darle patadas a la lata. Estamos pagando las deudas que dejaron los socialistas. ¡Toño dame mi dinero! Las obras de la A-32 no están paralizadas si no reprogramadas. La Junta de Andalucía no es parte del problema si no que forma parte de la solución. La cocina de El Neveral no se cierra. El PSOE es el repilo del olivar. El PP vuelve a castigar a la provincia de Jaén. Las conducciones del pantano de Siles las tiene que hacer la Junta de Andalucía. Las conducciones de la presa de Siles las tiene que hacer el Gobierno central. No nos podemos permitir que el tranvía siga en cocheras. No nos podemos permitir sacar al tranvía de las cocheras. ¡Hola wapi! Este año será el de la recuperación. Otro año más que se nos va sin hacer nada. Jaén sigue a la cabeza de las tasas de paro de España. Rajoy es un fabricante de parados. Susana Díaz no hace nada por los desempleados. Dónde está la facultad de Medicina. Me voy al Nevada shopping. En Jaén no hay de ná. Somos capital mundial del aceite de oliva. Nos están troleando. El tren a Granada es una prioridad para nuestra administración. El tren de alta velocidad es una prioridad para nuestra administración. Sois gente muy random. Nuestro objetivo es fijar a la gente al territorio. No podemos permitirnos el lujo de que se vaya fuera la generación de jienenses mejor preparada. Somos unos lusers. Vamos a peatonalizar todo el centro de la ciudad. Este tío se está marcando un triple. Estos presupuestos son los mejores para garantizar el desarrollo de Jaén. Estos presupuestos son los peores y nos condenan a Jaén a otro año en blanco. Yo es que me LOL. Pues yo me LOLZ. Hay varios inversores extranjeros interesados en el Real Jaén. De este año no pasa que se construya un pabellón de los deportes digno y con lo necesario para jugar competiciones internacionales. El centro de salud norte lo abriremos en breve. ¡Eres un populista! No lo encuentras ni en Google. Cómo sigas así te hago un unfollow. No vamos a subir los impuestos. Nunca hemos renunciado a la ciudad sanitaria. Las listas de espera son cada vez más cortas. No tengo ni un like. Mejor te lo digo en tu wall. Mi timeline se ha caído. Ese partido está podrido por la corrupción. No hay pan para tanto embutidos. Te doy una que te caes redondo en la cláusula suelo. No es una subida de precios es un retoque. No son despidos es un ajuste de plantilla. ¡Cómo esto siga así vamos a ir a pollas ni pollas, joer con la polla!