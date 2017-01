Jaén, líder en España en descenso del paro

Como ocurre cada año por estas fechas, regresó a casa por Navidad. El aumento del empleo, que durante el resto del ejercicio se mantiene visible a duras penas en la provincia, regresa con el inicio de la campaña de recolección de la aceituna. Y lo hace, además, a lo grande. Liderando la bajada del desempleo a nivel nacional. Muy pocos meses se pueden dar este tipo de noticias en Jaén, solo los que llegan con las fechas navideñas. Un verdadero regalo de Reyes Magos para muchos jienenses que esperan a estos meses invernales para ganar con sus jornales un sueldo con el que ‘tirar’ parte del resto del año.

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el paro registrado en la provincia de Jaén durante el mes de diciembre descendió en 11.625 personas con respecto al mes anterior, por lo que la tasa de paro sufre un descenso de un 20,21 por ciento, quedando la cifra de total de parados en 45.908. Hay que remontarse seis años atrás, al mes de diciembre de 2010 para encontrar una cifra menor de desempleados. Entonces -en una campaña buena en la que Jaén recolectó 570.000 toneladas de aceite de oliva- el número de parados fue de 44.475. Una campaña antes, la 2009/10, se llegó incluso a una cifra más pequeña, con tan solo 41.739 parados en enero de 2010. Lejos aún, no obstante, de los registros que hubo la campaña antecesora, cuando en la 2008/09 se contabilizaban 37.396 en diciembre. O de los 29.867 en diciembre de 2006. Justo antes del inicio de la crisis económica que tanto desempleo ha originado.

En todos los sectores desciende el número de parados. Agricultura, con 4.298 personas registradas menos, y servicios, con 5.132 menos, lideran este descenso en el paro. Le siguen construcción con 1.025, el colectivo sin empleo anterior con 687, e industria con 483. La mejora en otros sectores como la industria y la construcción se debe al trasvase que se produce a la agricultura en el mes donde más necesidad de mano de obra se oferta al estar la aceituna en su punto álgido de contratación. Jaén aporta así el 29,12 por ciento de la reducción del paro en la comunidad autónoma, que también lidera el descenso por regiones con 39.908 parados menos en diciembre. La tasa interanual también descendió en diciembre, concretamente un 10,52 por ciento, dejando 5.044 parados menos que hace justo un año.

En cuanto a los contratos, se realizaron el mes pasado en 136.266, con una subida de 98.125 más que el mes anterior, lo que supone un aumento de un 257,27 por ciento, con lo que también en este apartado lidera Jaén los datos nacionales. Esta cifra es un 5,59 por ciento más que hace un año, con 7.210 contratos más. El ‘pero’ que podría ponerse a estas cifras es que tan solo el 1.056 de ellos total tenían la consideración de indefinidos (un 1,44 por ciento más que un mes antes y un 52,60 por ciento más que el año anterior). La afiliación a la Seguridad Social, por otro lado, aumentó en 33.679 personas en el último mes, situándose la cifra total de afiliados en 258.948.

Cifras temporales

Pese a que el mes pasado registró unas cifras muy positivas en empleo, los sindicatos no lanzan las campanas al vuelo, sabedores de que una vez finalizada la recolección, el paro volverá a subir en la provincia. Más allá de las cifras, en la calle y en los centros de trabajo de la provincia no son tan optimistas. Lo reconoce el secretario de Empleo de CCOO Jaén, Francisco Cantero, quien insiste en que «el empleo que se encuentra es un empleo precario, manchado por la carencia de estabilidad, por la escasez de la jornada y por un salario menor. Y esta impresión no es un dato subjetivo porque tan solo uno de cada 30 nuevos contratos son fijos y de jornada completa. Pese a la recuperación del mercado laboral, la precariedad no deja de aumentar, sin freno en una provincia como Jaén con un modelo productivo con los pies de barro».

Para CCOO es necesario que se produzca un giro en la política económica del Gobierno que fomente el cambio estructural del aparato productivo y que se promueva un uso eficiente de los recursos públicos que apueste por la inversión y ayude a recuperar la demanda interna.

Igualmente, para UGT-Jaén, diciembre es un mes que tradicionalmente es muy bueno no solo para la agricultura sino también por el sector servicios que aporta a las contrataciones de la hostelería y restauración a las que se suman las realizadas en el comercio de cara a la campaña de navidad. El secretario general de UGT-Jaén, Manuel Salazar, apunta que «la mala calidad del empleo generado en el último año, donde la precariedad, la temporalidad y el trabajo ligado a campañas estacionales en el sector primario y en el de servicios son la tónica habitual de los contratos realizados, siendo estos de baja remuneración y cualificación».

Otro índice preocupante es el aumento de la brecha entre el empleo masculino y femenino. De los 5.400 desempleados menos en el último año, habría 1.000 mujeres paradas más que hombres en relación a diciembre de 2015. La denuncia reiterada desde UGT Jaén de la exclusión progresiva que se está produciendo de la mujer en las contrataciones de la campaña del olivar estaría en el fondo de este dato, dado que, el aumento de la mecanización de la recogida de la aceituna «está disminuyendo los jornales ofertados, siendo las mujeres de la provincia las principales damnificadas de este fenómeno, por lo que habría que plantearse si el límite de las 35 peonadas para cobrar el subsidio agrario debería ser revisado a la baja».

El sindicato denuncia además que más de 35 de cada 100 parados jienenses han agotado sus prestaciones por desempleo.

Por otro lado, el senador del PP por Jaén Gabino Puche, ha mostrado su satisfacción porque Jaén «ha sido la provincia donde más ha bajado el paro». En este sentido, Puche ha señalado que «la Junta de Andalucía es la única que no está haciendo los deberes en esta materia», por lo que ha instado a los socialistas en la Administración autonómica a «que se pongan manos a la obra y lleven a cabo políticas activas de empleo para atajar la tasa de paro».

Mientras tanto, la secretaria provincial de Empleo del PSOE de Jaén, Mercedes Gámez, afirma que la bajada del paro es una buena noticia que supone «un importante alivio» para miles de familias de la provincia. No obstante, subraya que vuelven a ser datos temporales fruto de la campaña de la aceituna y que por tanto «no se pueden hacer análisis positivos más allá de la coyuntura de esta época»..

Por último, la Confederación de Empresarios (CEJ) de Jaén valora de manera positiva la importante reducción en el número de desempleados en la provincia. la CEJ considera imprescindible apoyar la actividad empresarial con políticas de estímulo y critica la aprobación de medidas que afectan a la competitividad de las empresas, advirtiendo de que los incrementos impositivos en las cotizaciones sociales penalizan la contratación en lugar de incentivarla.