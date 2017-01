'El Niño' deja un pellizco del segundo premio en la Estación Linares-Baeza

'El Niño' no inundó de millones la provincia de Jaén, como pasó en el Sorteo Extraordinario de Navidad, pero dejó un pellizco. El afortunado rincón que se lo llevó fue la Estación Linares-Baeza. Un segundo premio, el 95.379, que recayó en la administración de lotería nº 41.115, situada en la Avenida de Linares, número 1. La Delegación de Loterías del Estado en Jaén iba a confirmar a lo largo del día de ayer si había sido vendida una serie entera, que estaría premiada con 750.000 euros, 75.000 euros al décimo, pero no se produjo dicha confirmación, según confirmo IDEAL a primera hora de la noche. Por la pedanía se comentaba que al menos dos o tres personas más habrían resultado agraciadas.

Rocío Rodríguez, dueña de la administración, repartió 75.000 euros a Mari Ángeles, una de las vecinas de esta pedanía. A la agraciada el sorteo del 'Niño' le ha devuelto la sonrisa: «Es la primera vez que me toca y me siento muy contenta porque me hacía mucha falta», confesó una emocionada Mari Ángeles.

De momento, es la única persona que ha reclamado este premio, cuya suerte soñó una noche. «Soñé que me tocaba la lotería y al día siguiente vine directamente a ver a Rocío y a comprar un décimo», apostilló. La dueña del establecimiento se mostró muy emocionada e ilusionada al ser la primera vez que vende un décimo premiado en el 'Niño'.

Así, este segundo premio de 'El Niño' estuvo muy repartido por toda la geografía española. Fue vendido en Almería capital, Carboneras, El Ejido, Roquetas de Mar y Tíjola; en dos administraciones de la capital gaditana, en El Puerto de Santa María y en Jédula, y en Cuevas del Campo (Granada). Asimismo, el segundo premio fue vendido en el Rincón de la Victoria, Álora y en dos administraciones de Málaga capital, así como en La Rinconada, Gilena y Montellano, en la provincia de Sevilla.

En lo que se refiere a Almería, una empleada de un estanco ubicado en la capital resultó agraciada con 75.000 euros del segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' tras adquirir un décimo que un cliente no quiso al considerar que se trataba de un número «muy alto».

Carmen, de este estanco ubicado en el número 1 de la Plaza Manuel Pérez García de Almería capital, informó a Europa Press de que este décimo fue vendido por terminal a un cliente, pero este no lo quiso y lo devolvió, adquiriéndolo finalmente una empleada del establecimiento a la que, según declaró, «le hacía falta» el dinero.

En este sentido, Carmen señaló estar «muy contenta» por el hecho de que los 75.000 euros repartidos por el estanco los haya ganado una empleada del estanco, al tiempo que indicó que es la primera ocasión en que venden un premio de la Lotería Nacional.

No hubo más suerte para Jaén, que jugó el Día de Reyes en el Sorteo Extraordinario de 'El Niño' un total de 12 millones de euros y 60.167 billetes, con la esperanza de encontrar la suerte. A pesar de que las provincias de Sevilla y Málaga fueron las que más dinero jugaron en el sorteo, por habitante fueron los almeriense los que compraron más décimos, con una media de 18,97 euros por persona. En segundo lugar estuvieron los jienenses, con 18,39 euros por habitante, seguidos de granadinos, malagueños, cordobeses, sevillanos, gaditanos y, por último, los onubenses.

El primer premio se resiste

Jaén se ha quedado este año de nuevo sin el primer premio del sorteo. Un premio que ha caído 53 veces en la comunidad autónoma andaluza, 12 de ellas en la provincia de Sevilla. A esta le sigue la provincia de Cádiz, donde ha recaído cuatro veces.

En tercer lugar se sitúa Jaén, donde 'El Niño' ha recaído en siete ocasiones, dos de ellas en la capital y una en Baeza, La Carolina, Linares, Marmolejo y Úbeda. En Málaga ha tocado ocho veces; en Almería, seis; en Granada, cinco; en Córdoba, dos, y una vez en Huelva capital. Habrá que seguir buscando la suerte.