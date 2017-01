21 solicitudes de lumbres para el sábado 14, la mitad que el año pasado

El Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Jaén ha recibido un total de 21 solicitudes de permiso para instalar lumbres en el casco urbano y en las zonas residenciales de las afueras, once de ellas procedentes de asociaciones de vecinos, en su mayoría pertenecientes a la federación Ciudadanos por Jaén, y las diez restantes de otros colectivos como cofradías y demás. El plazo finalizaba el día 3 y el patronato amplió el mismo hasta ayer para dar más tiempo. El año pasado hubo 38 lumbres.

Las veinte asociaciones de vecinos federadas en OCO solicitaron a finales de año permiso para encender las lumbres en la noche del 16 al 17 (festividad de San Antón), como ha sido tradición durante siglos. La solicitud fue denegada por el Ayuntamiento, que esgrimió para ello el acuerdo de octubre entre los distintos grupos políticos municipales, que decidieron cambiar al sábado más próximo a San Antón tanto las lumbres (que organizan y es responsabilidad de los colectivos y asociaciones) como la carrera urbana internacional (que organiza el Ayuntamiento). El cambio en principio será por dos años y como prueba piloto, para después de realizar una consulta popular. El objetivo es sobre todo incrementar la participación de corredores y de visitantes a la ciudad en fin de semana, como así ha ocurrido, sin necesidad de esta prueba piloto, cada vez que la noche de San Antón ha caído en sábado, como en la última edición, lo que animó a los partidarios del cambio de fecha a crear una plataforma, con el apoyo municipal.

Ante la denegación de permiso para hacer las lumbres en la noche de San Antón, las asociaciones de OCO decidieron no organizarlas el sábado. OCO habla de imposición municipal y aduce que el Ayuntamiento podía haber organizado la carrera en sábado y no haber tocado las lumbres, evitando la división actual. Por su parte, el alcalde, Javier Márquez, esgrimió ayer, en Radio Jaén Cande Ser, que un año se celebraron ambos eventos por separado y el resultado no fue positivo, y que existe un acuerdo municipal.

Este año, la noche de San Antón pasa a ser las fiestas de San Antón, con cinco días de actividades. La primera, el día 12, con un pregón, a cargo del periodista Manuel Contreras. El 13, visitas guiadas «para conocer espacios singulares municipales y la ruta de San Antón», a cargo de las empresas turísticas de la ciudad, y la Feria del Corredor, con 'stands' en la plaza Empresario Diego Torres. El sábado, carrera y lumbres, y ruta de la tapa y menú del corredor con la colaboración de Asostel, durante el fin de semana. Y el lunes 16, la carrera de benjamines, la bendición de los animales en la iglesia de San Juan y una lumbre «significativa», dijo en su día el Ayuntamiento, para no perder la tradición de tal día.