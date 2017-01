La plataforma de la Sanidad Pública

Plataforma por la defensa de una Sanidad Púbica, Universal, Gratuita, Participativa, Equitativa y de Calidad para las personas usuarias y con Dignidad Laboral, que se opone a los recortes y a las privatizaciones, se constituye como un movimiento social y aglutinador, y se presentó oficialmente ayer por la mañana.

Lee uno ésto y vale, está muy bien, todo eso que plantea como necesario para mejorar la Sanidad es magnífico. Pero claro, cuando dos páginas después del comienzo de este Documento Inicial de Constitución y Adhesión a la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública y de Calidad en Jaén, lee las adhesiones al mismo, hay algo que no cuadra. Tanto en las presencias como en las ausencias. En las presencias encontramos al Partido Popular de Jaén, que no sabemos si es que ha decidido romper amarras con el PP nacional o sufre un tremendo ataque de demagogia activa. Porque ya me dirán ustedes si lo que aplican en las comunidades en que gobiernan tiene algo que ver con lo que defiende la plataforma. O tal vez se trata de apuntarse a lo que haga falta, sin ningún tipo de pudor, todo sea por arañar algún voto descarriado.

También es significativa la ausencia inicial en este documento CC OO, no sabemos si por vocación o por mirar a una parte de los extraños compañeros de viaje que se adhieren a este documento. Por cierto que también se echa en falta la presencia de PSOE.

El citado documento plantea diez medidas en mi opinión muy razonables para su aplicación, pero sin embargo obvia la medida estrella del Partido Popular de Jaén en asuntos sanitarios: la creación y puesta en marcha de la Ciudad Sanitaria. Asunto este por el que se está pasando de puntillas desde la Plataforma, aunque de forma constante aparece en las reivindicaciones de los 'populares' a la Junta de Andalucía.

Y tan solo unas líneas para volver al asunto de las lumbres de San Antón. Definitivamente, el Ayuntamiento ha rechazado la petición de veinte asociaciones de vecinos para seguir celebrando las lumbres cuando siempre, la noche de San Antón. Las asociaciones, integradas en OCO, han dicho que el sábado, día de la carrera, no habrá lumbres. Aunque otras asociaciones sí que las realizarán. Así que, por favor, hágannos una lista de lumbres del sábado, que no nos equivoquemos. Más aún.