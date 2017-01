La Junta pide a la Plataforma en Defensa de la Sanidad que "centren el tiro" en sus peticiones

La delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, ha pedido a la recién constituida Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad en Jaén que "centren el tiro" a la hora de llevar a cabo sus reivindicaciones y que no limiten a exigir a la Junta de Andalucía sino que también se dirijan al Gobierno central.

Cobo, en rueda de prensa, ha señalado que el hecho de que se constituya en Jaén "una plataforma en defensa de una sanidad pública, universal y gratuita viene a sumarse al concepto que tenemos en la Junta de Andalucía" y por la que se viene trabajando desde el Gobierno andaluz.

"Si ahora tenemos la joya de la corona que todo el mundo quiere defender, esa joya de la corona tiene nombre y apellidos y por tanto padre y madre", ha dicho Cobo y ha añadido que "nadie va a venir a convencernos de lo que tiene que ser el servicio sanitario en Andalucía porque lo tenemos clarísimo y lo demostramos año tras año".

En concreto, según ha dicho Cobo, este año se demuestra con una aportación de uno de cada tres euros para la sanidad pública andaluza. No obstante, ha dado la bienvenida a la nueva plataforma "si se suman a defender lo que ya creemos que hay que defender desde el Gobierno andaluz".

"Me gustaría que supieran centrar el tiro", ha insistido la máxima representante de la Junta de Andalucía en Jaén. Ha señalado que la plataforma tendrá las puertas abiertas para que "se dirijan a la Junta de Andalucía a contarnos sus reivindicaciones", pero ha añadido que "también tendrían que dirigirse hacia quienes están permitiendo que Andalucía tenga una infrafinanciación de mil millones de euros al año, y exijan al Gobierno de la Nación que vuelvan a hacer la aportación para la Ley de Dependencia".

En este último punto, ha recordado que la retirada del Gobierno de la Ley de Dependencia hace que la Junta esté aportando "700 millones de euros para cubrir lo que no pone el Estado y que es dinero que podríamos dedicar a otra cosa". Además, ha subrayado que la comunidad autónoma tiene "limitaciones presupuestarias" para cumplir con el techo de gasto y con el déficit público.

"Dentro de los límites que tenemos, tenemos una apuesta muy decidida y muy firme por la sanidad andaluza", ha insistido Cobo, al tiempo que ha subrayado el "enorme esfuerzo" que se viene haciendo desde el Gobierno andaluz en materia de sanidad.

Cobo se ha mostrado convencida de que el consejero de Salud, Aquilino Alonso, cumplirá su compromiso de sentarse a hablar con la plataforma de Jaén, pero ha justificado el retraso argumentando que la agenda del consejero, que "lo es de toda Andalucía, no es sencilla".

Para Cobo, la sanidad pública desde el punto de vista personal "no está entre las preocupaciones de los andaluces". "No creo que las personas estén realmente preocupadas porque no vayan a recibir la atención necesaria, la más puntera y la mejor", ha dicho Cobo.

Ha apuntado que el caso de Jaén, las instalaciones sanitarias actuales son "muy mejorables, pero también hay que priorizar". En este punto se ha referido al cierre de la cocina del hospital Doctor Sagaz y ha afirmado que se trata "de una cuestión de eficiencia porque los recursos son limitados".

"Si la cocina tiene 25 trabajadores para dar una media de 50 comidas, el coste de dar de comer a una persona supera los 1.200 euros al mes", ha dicho Cobo. Ha insistido en que "no se va a mermar la calidad ni se va a destruir empleo", al tiempo que ha manifestado que se trata de un tema que "está sobre la mesa para consensuarlo y estudiarlo" porque "no hay ninguna decisión tomada".

"Tenemos que distinguir lo que son decisiones que tienen que ver con la eficiencia, puesto que los recursos son limitados, de otras que son muy demagógicas", ha concluido Cobo.